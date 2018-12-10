Исторический центр Минска с середины декабря засияет огнями

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторический центр Минска к новогодним и рождественским праздникам засияет огнями иллюминации, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минская спадчина".

Особое внимание уделят городской ратуше, которая по праву считается одним из статусных и важных в городской жизни объектов. Светящееся ожерелье украсит объемные и линейные композиции здания и создаст атмосферу сказки. Здесь применят современные светотехнические средства постоянного свечения и с эффектом мерцания.

Преобразится и квартал улиц Интернациональная, Городской Вал, Немига, площадь Свободы. Над пешеходной зоной улиц Комсомольской и Революционной засияют разноцветные гирлянды "Мультишарики", а на дома "прольется" светодиодный серебристый и золотой дождь. На улице Комсомольской установят нарядную елку. Прогулки по обновленному "старому" городу придутся по душе столичным жителям.

Кроме того, стало доброй традицией проводить праздничные мероприятия в Верхнем городе не только в летний период, но и зимой. Прошлогодние сценические представления у концертного зала "Верхний город" запомнились и полюбились минчанам. "В этом году гостей также ждет новогодняя сказка про доброго дядюшку Бома и его волшебные часы, наполненная чудесами, превращениями, песнями и танцами. Прекрасное праздничное настроение обеспечим всем - и взрослым, и детям", - обещают организаторы проекта.

Ежедневные театрализованные представления стартуют 24 декабря и продлятся до 5 января включительно. Новогоднюю сказку можно будет увидеть дважды - в 18.00 и 20.30, а 31 декабря - в 17.30 и 20.30.

Еще одной новинкой станет праздничная ярмарка "Вялiкi Гасцiны двор". Возле ратуши развернутся торговые точки со всевозможной выпечкой, блюдами рождественского меню и горячими напитками на любой вкус, традиционными сувенирами, подарками, елочным базаром. Необычно будут украшены и сами павильоны, поднимут настроение горожанам светящиеся фигурки в виде веселого квартета снеговиков и музыка.

Праздничная торговля будет организована с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 в праздничные.-0-

Фото предприятия "Минская спадчина"