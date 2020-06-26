Историю Гомельской области в контексте военных событий обсудят ученые Беларуси и России

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "История Гомельщины в контексте событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" пройдет сегодня на базе областного музея военной славы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Форум приурочен к 75-летию Великой Победы. Его участниками станут ученые-историки из Беларуси и России. Некоторые из них присоединятся к дискуссии через конференц-связь.

В программе - пленарное заседание и работа двух секций. В докладах участников речь пойдет о назревании и начале Второй мировой и Великой Отечественной войн, оккупационном режиме, сопротивлении, освобождении.

По итогам конференции издадут сборник материалов.

Организаторами форума выступили Гомельский облисполком, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ГГУ имени Ф.Скорины, областной музей военной славы.-0-