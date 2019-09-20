Историки научат витебчан восстанавливать свою родословную

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Стартует новый цикл лекций и телепередач "Витебск: реальная и популярная история", сообщил корреспонденту БЕЛТА краевед кандидат исторических наук, доцент Денис Юрчак.

В конференц-зале Витебской областной библиотеки имени В.И.Ленина 26 сентября в 18.00 состоится первая публичная лекция четвертого сезона "Мой радавод. Як шукаць сваіх продкаў". Ее проведут сотрудник Госархива Витебской области Константин Карпекин и один из специалистов областного музея Героя Советского Союза Миная Шмырева. Лекции будут проходить в библиотеке каждый второй и четвертый четверг месяца. Их видеоверсии будут размещать на сайте областной библиотеки.

Кроме того, с октября зрители телеканала "Витебск" смогут смотреть свежие выпуски об истории города на Двине. Программа с участием историков и краеведов будет выходить в эфир каждый первый и третий четверг месяца.

Цикл лекций "Витебск: реальная и популярная история" стартовал в сентябре 2016 года, чтобы стать альтернативой интернет-ресурсам, где тиражируются псевдоисторические факты, теории и вольные трактовки истории города и Беларуси. С февраля 2018 года курсы в формате передачи стали выходить на областном телеканале. Эксперты в программе "Вечерний Витебск" рассказывали о любопытных фактах и малоизвестных страницах жизни города. Организаторы отказались от хронологического изложения материала в пользу тематических выпусков. В эфире обсудили много тем, среди них - "Витебск балтский", "К вопросу об основании Витебска Ольгой", "Витебская летопись", "Полоцкое княжество в XI столетии", "Город на пути "из варяг в греки", "Витебск военного времени в фотографиях", "Храмы старого Витебска: в поисках утраченного" и десятки других.

Организаторы курсов - кафедра истории Беларуси Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, областная библиотека, областной краеведческий музей, Государственный архив Витебской области и народный клуб исторической реконструкции Vargentorn.-0-