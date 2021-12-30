30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. IT-кластер появился в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "Могилевское агентство регионального развития".

Инициатором создания IT-кластера выступил комитет экономики Могилевского облисполкома. "Работа по данному направлению началась в 2020 году. Была разработана функциональная схема кластера и список потенциальных участников, проведен анализ ситуации по развитию IT-сектора в Могилевской области. Проходило обсуждение проблемных вопросов в развитии цифровых технологий с потенциальными участниками кластера", - отметили специалисты.

Итогом работы стало подписание соглашения о создании кластера в сфере информационно-коммуникационных технологий Могилевской области. Его подписали 12 организаций, среди которых: комитет экономики Могилевского облисполкома, Могилевское агентство регионального развития, "Могилевхимволокно", "Моготекс", УП "Артезио", ЗАО "Серволюкс Технолоджис", ООО "Софтмастер". Кроме этого, участниками подписания стали три могилевских вуза: Белорусско-Российский университет, МГУ имени А.А. Кулешова и Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, а также Бобруйский государственный лесотехнический колледж и Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж.

После подписания документа участники встречи обменялись мнениями и обсудили дальнейшие перспективы работы кластера.

Организацией-координатором кластера было выбрано Могилевское агентство регионального развития.-0-