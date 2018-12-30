ІТ-специалистов будут готовить в магистратуре Гомельского госуниверситета

30 декабря, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Магистратура для подготовки ІТ-специалистов открылась в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов.

Набор первых слушателей по магистерской программе "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" на факультете математики и технологий программирования пройдет во вступительную кампанию 2019 года.

"Практико-ориентированная модель обучения, внедренная в вузе, позволит магистрантам совмещать образовательный и производственный процессы", - отметил ректор. Сегодня на факультете работают совместные учебно-исследовательские компьютерные лаборатории с "ИBA-Гомель-Парк", "ЭПАМ Системз" и "Эпселп". Филиалы кафедр вычислительной математики и программирования, математических проблем управления и информатики, фундаментальной и прикладной математики функционируют на базе компаний "НВП Модем", "ИBA-Гомель-Парк", "Эксадел".

После двух лет обучения выпускники магистратуры получат профессиональные компетенции по разработке современного программного обеспечения с использованием языков программирования различных уровней, созданию бизнес- и веб-приложений на основе платформ .NET и Java EE, по управлению базами данных, тестированию и оценке качества программного обеспечения и др. Они смогут работать программистами, проектировщиками информационных систем, менеджерами программных проектов.

"Анализ рынка труда региона показывает, что ежегодная потребность в выпускниках магистратуры по новой специальности в 2019-2028 годах составит около 20 человек. Это подтверждено договорами о сотрудничестве между университетом, предприятиями и организациями. Существенную заинтересованность в специалистах данного профиля высказали ведущие ІТ-компании региона, включая резидентов Парка высоких технологий: "ЭПАМ Системз", "ИBA-Гомель-Парк", "Эксадел", "Техартгруп" и другие", - рассказал Сергей Хахомов.

На факультете осуществляется и подготовка аспирантов по специальности "математическое моделирование, численные методы и комплексы программ", функционирует совет по защите кандидатских диссертаций по данной специальности. Таким образом, уверен ректор, с появлением нового направления магистратуры вуз получил возможность осуществлять непрерывную многоступенчатую подготовку высококвалифицированных ІТ-специалистов.

"Тесное сотрудничество ІТ-компаний с вузом, а также вовлеченность студентов в исследовательскую и научно-практическую деятельность позволяют молодым специалистам приобрести целостную систему современных теоретических знаний, достаточный набор практических умений и навыков, профессиональную мобильность и высокую компетентность", - резюмировал Сергей Хахомов.-0-