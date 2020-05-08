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08 мая 2020, 17:42

Итальянская ассоциация передала средства защиты для добрушской больницы и детсада-школы

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8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итальянская благотворительная ассоциация A.N.P.AS. (Эмилия-Романия) выделила деньги на приобретение средств защиты для добрушской больницы и детсада-школы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель международного благотворительного общественного объединения "Помощь детям Чернобыля" Геннадий Корецкий.

В добрушскую больницу и Нивский детский сад-базовую школу передана 1 тыс. евро на респираторы, медицинские маски, антисептики и дезинфекторы.

Итальянская благотворительная ассоциация A.N.P.AS. (Эмилия-Романия) более 20 лет помогает детям Добрушского района. Более 500 детей из деревень района побывали на оздоровлении в Италии. Периодически оказывается гуманитарная помощь в ремонте школ и медицинских учреждений. В 2019 году совместно с Добрушским райисполкомом начат проект "Профилактика вируса папилломы человека среди детского населения".

"Несмотря на то, что в этом году дети не поедут на оздоровление в Эмилию-Романию, итальянские партнеры не забывают о них. За эти годы ребята стали родными для них", - отметил председатель международного благотворительного общественного объединения "Помощь детям Чернобыля", через которое средства защиты были доставлены по адресам.-0-

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