Итоги благотворительной акции "Восстановление святынь" подведут 14 октября в Минске

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные мероприятия республиканской межконфессиональной акции "Восстановление святынь. Нас объединяет история и вера" пройдут 14 октября в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"В этом году мы возрождаем традицию проведения акции по восстановлению белорусских святынь в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы и в День матери, который отмечается в Беларуси 14 октября. В храме-памятнике соберутся лучшие представители волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" из всех регионов страны. Во время мероприятия добровольцы пополнят новыми саженцами яблоневую аллею и благоустроят дизайнерскую скамью, установленную в 2018 во время благотворительной акции "Время добра". Ребята также побывают на экскурсии в Музее Памяти и крипте храма, - рассказала Александра Гончарова. - Центральным событием дня станет межконфессиональный диалог "Нас объединяет история и вера" с участием экспертов основных конфессий и церемония вручения волонтерам благодарностей Белорусской православной и Белорусской католической церквей".

По словам секретаря ЦК БРСМ, символом финальных мероприятий акции выбран рушник - покровитель и защитник. "Рушник всегда использовался в различных жизненных ситуациях и защищал белорусов от неудач и трудностей, - отметила она. - Традиции народного ткачества в Беларуси возрождаются. Например, во время открытого диалога сотканный своими руками рушник презентует учащийся 8 класса Семежевского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа имени М.С.Высоцкого Роман Волков. Парень занимается в районном центре ткачества, расположенном в агрогородке Семежево. Любовь к удивительному и кропотливому занятию с ранних лет привила сыну его мама".

Александра Гончарова добавила, что республиканский благотворительный проект "Восстановление святынь Беларуси" реализуется с 2013 года и способствует укреплению межконфессионального и национального единства.

"В этом году мероприятия проекта состоялись во всех регионах страны и прошли под единым слоганом "Нас объединяет история и вера". Волонтеры "Доброе сердце" совместно с конфессиями Беларуси благоустроили 341 святыню - храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы. Среди них - женский монастырь святых Жен-Мироносиц в Бобруйске, Свято-Троицкий Марков мужской монастырь в Витебске, храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Гомеле, костел Преображения Господнего в Гродно, "Родник Воложинский" в Воложине и другие. Сегодня, накануне финала республиканской акции в рамках трудового почина "Символ единства", курсанты Института пограничной службы благоустроят территорию многофункционального комплекса Дом милосердия", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе сердце" объединяет в своих рядах более 37 тыс. юношей и девушек различных возрастных категорий и является одним из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи.-0-