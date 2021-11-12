Итоги и перспективы сетевого взаимодействия регионов обсудили в Славгороде

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоги и перспективы сетевого взаимодействия пяти районов Могилевской области обсудили во время третьего регионального форума, который прошел в Славгороде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" Ирина Мартинович.

"Региональный форум - это, к сожалению, наше предпоследнее мероприятие в рамках проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области". Основное внимание было уделено сотрудничеству Быховского, Краснопольского, Кличевского, Славгородского и Чериковского районов. В этом году тема межрайонной кооперации неслучайна. Благодаря реализованным мероприятиям проекта международной технической помощи, совместному участию органов власти и общественности сформировано 11 направлений межрайонной кооперации по содействию занятости в пяти районах Могилевской области. И, на мой взгляд, эффективное перераспределение ресурсов, взаимовыгодное сотрудничество районов на основе конкурентных преимуществ территорий, межрайонная кооперация и региональное развитие имеют большое значение для устойчивого развития малых городов и сел. И вовсе не обязательно стремиться в большой город, если уметь видеть перспективы", - отметила Ирина Мартинович.

Во время форума не только подвели итоги совместной работы, но и определили перспективные направления деятельности вплоть до 2025 года. Обсуждение проходило по направлениям: потребительская корзина для развития занятости на сельских территориях, социальные мастерские для обеспечения инклюзивного развития, креативная экономика для повышения устойчивости развития, цифровизация регионального развития и цифровое предпринимательство, устойчивый туризм. Также была презентована инновационная платформа "Устойчиво развивающиеся сельские населенные пункты", были озвучены подходы для усиления регионального взаимодействия с целью повышения конкурентоспособности районов Могилевской области до 2025 года.

Первая половина третьего дня форума была посвящена теме экологии. Состоялся конкурс по проекту "Мастерская микрорегионов развития - II" при финансовой поддержке ПМГ ГЭФ в Беларуси. Участники конкурса презентовали свои разработки и инновации по экологической тематике. В конкурсе приняли участие порядка 40 человек из Костюковичского, Кричевского, Хотимского, Славгородского, Быховского, Кличевского и других регионов Могилевской области. Лучшие из них были поддержаны суммой в размере $900 для начала реализации задумок.-0-