Итоги конкурса бизнес-идей по проекту "Малые города" подведут в Чаусах

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса бизнес-идей среди предпринимателей Могилевского региона, организованный по проекту Программы развития ООН и Министерства экономики Беларуси "Малые города", состоится сегодня в центре поддержки предпринимателей "Чаусский бизнес-центр", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.

"Это уже второй конкурс, который проект проводит в этом году в Чаусах. В течение двух месяцев более десятка начинающих бизнесменов Могилевщины проходили комплексное обучение по программе "Основы предпринимательства" в Чаусском бизнес-инкубаторе. В качестве наставников программы выступали опытные бизнес-тренеры из Могилева и Минска", - рассказали в ПРООН.

По итогам обучения участники программы разработали собственные бизнес-проекты и во время финала представят их членам жюри конкурса. Победители получат финансирование своей идеи от проекта "Малые города".

В ПРООН отмечают, что инициативы, получившие поддержку по итогам первого конкурса, превратились в полноценный бизнес. Так, например, педагог-психолог с многолетним стажем открыла первый в районе центр детского развития, услуги которого оказались очень востребованы. Этот старт позволил начинающей бизнес-леди расширить сферу деятельности и открыть новое направление - фитнес. Теперь женщина подготовила конкурсный проект для соискания субсидии на развитие этого направления.

Бизнес-инкубатор в Чаусах является одним из шести центров поддержки предпринимательства, которые созданы в Могилевской и Витебской областях в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики Беларуси "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") при финансовой поддержке Российской Федерации.-0-