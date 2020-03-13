Итоги конкурса детских и молодежных проектов "Энергомарафон" подведут 20 марта в Борисове

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведение итогов XIII Республиканского конкурса детских и молодежных проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон" состоится 20 марта в Борисове во Дворце культуры имени М.Горького. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Конкурс стартовал 20 августа 2019 года. За это время в каждой области и Минске прошли отборочные этапы. Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие более 5 тыс. учащихся из более чем 120 учреждений образования страны.

Лучшие работы будут выбраны в номинациях "Проект практических мероприятий по энергосбережению", "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

"Энергомарафон" популяризирует методы экономии энергоресурсов, развивает исследовательскую деятельность учащихся и их творчество по теме энергосбережения, предлагает практические меры по экономии энергоресурсов, повышает эффективность использования энергии в быту и привлекает внимание общественности к вопросам энергосбережения и экологии.

Конкурс проводит Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации при поддержке Национального собрания, Министерства образования, областных исполнительных комитетов, местных органов власти и других организаций.-0-