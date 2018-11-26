Итоги конкурса эскизных проектов воссоздания Туровского креста подведут на Рождественских чтениях

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным событием открытия IV Белорусских Рождественских чтений 29 ноября в Национальной библиотеке станет подведение итогов конкурса эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии ХII-ХIII веков и презентация проекта-победителя. Об этом сообщил журналистам председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви, председатель оргкомитета чтений епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Затем будет воссоздаваться эта святыня, утраченная по некоторым историческим сведениям во время землетрясения, которое разрушило древний Туров, - рассказал епископ. - Чтобы у нас была еще одна святыня наряду с воссозданным крестом преподобной Евфросинии Полоцкой. Реконструкция национальной святыни - это крупнейший совместный проект государства, церкви и общества в восстановлении уникального историко-культурного памятника мирового значения".

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