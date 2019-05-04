Итоги конкурса короткометражных лент проекта "Мой фильм о войне" подведут в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги патриотического конкурса короткометражных лент "Победители" в рамках проекта "Мой фильм о войне" подведут сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Проект "Мой фильм о войне" реализуется с 2014 года. Первые два сезона молодежь Минска снимала интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. В мае 2016 года были презентованы "Песни мирных лет" в формате музыкальных клипов, в 2017-м активисты представили экранизации стихотворений "Живые стихи о войне". В прошлом году организаторы предложили молодежи подготовить работы на тему "Мы помним!". Тема 2019 года - "Победители", в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Всего активисты сняли более 100 короткометражек, шесть фильмов-призеров презентуют сегодня в музее. На мероприятии будут присутствовать герои видеосюжетов, монтажеры, актеры, приглашены и руководители ветеранских организаций Минска, руководство города и почетные гости.

Все желающие смогут посетить интерактивные зоны, послушать композиции фронтовой концертной бригады, запечатлеть момент в фотозоне "Победители", посмотреть фотовыставку "Беларусь помнит".

Работы будут доступны для просмотра в официальных группах БРСМ в социальных сетях. Антология фильмов будет записана и на DVD-носители. Диски будут переданы в том числе в архив Белорусского государственного музея истории ВОВ.

Конкурс "Мой фильм о войне" стал важной составляющей республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы".-0-