Итоги международной программы "Преодолевая границы" подведут в Минске 20-21 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Преодолевая границы: партнерство для будущего", которая подведет итоги 8-го этапа Программы поддержки Беларуси, пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 20-21 марта, сообщили БЕЛТА образовательном центре.

В мероприятии примут участие представители международных организаций, государственных учреждений и общественных объединений. Будут продемонстрированы результаты реализации 22 проектов в направлениях "Социальные инновации" и "Устойчивое развитие", а также стороны обсудят направления дальнейшего сотрудничества.

В программу включены и мастер-классы, где участники поделятся опытом работы с уязвимыми группами населения, внедрением государственного социального заказа, продвижением целей устойчивого развития на региональном уровне. Также планируется представить инструменты для эффективного энергоменеджмента и социального предпринимательства.

Во время тематических площадок второго дня гостям расскажут о возможностях локализации целей устойчивого развития, эффективного межсекторного взаимодействия и создания партнерских сетей.

Программа поддержки Беларуси (ППБ) "Преодолевая границы" реализуется с 2002 года Дортмундским международным образовательным центром совместно с Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ). Она направлена на поддержку немецко-белорусских инициатив, которые, имея своей отправной точкой гуманитарные отношения, переросли в партнерскую проектную работу.

За 8 этапов программы реализовано более 270 проектов. В 2019 году запланирован очередной конкурс инициатив, в фокусе внимания которых будут содействие реализации Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси в контексте глобальных целей "Повестки-2030", принятых Организацией Объединенных Наций.-0-