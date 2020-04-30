Итоги областного фестиваля патриотической песни подведут в Гродно

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня подведут итоги областного фестиваля патриотической песни "Сердце земли моей", который впервые прошел удаленно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Фестиваль патриотической песни на Гродненщине проводится уже более 10 лет. Ежегодно областной финал собирал на сцене лучших исполнителей - победителей региональных этапов.

"В этом году конкурс организован в новом формате. Для участия необходимо было снять видеоклип и отправить вместе с заявкой на электронную почту Гродненского обкома союза молодежи. Всего на конкурс поступило 75 работ от сольных исполнителей, дуэтов и групп с современными патриотическими песнями, а также песнями военных лет", - рассказали в обкоме БРСМ.

Жюри определит лучших в трех номинациях. Профессиональных исполнителей будут оценивать отдельно от самодеятельного творчества. Гран-при получит самый оригинальный и запоминающийся номер.

Организатором фестиваля выступает Гродненский областной комитет БРСМ. Проводится он при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.-0-