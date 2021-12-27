Иванов на благотворительной акции: мы сделаем все, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми

27 декабря, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Управляющий делами Президента Валерий Иванов во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня Руденскую вспомогательную школу-интернат, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это незабываемый, очень красивый праздник, потому как проходит лишь раз в году. Его ждут все, особенно маленькие дети, которых ожидают приятные минуты. Сегодня в этой школе чувствуется такая хорошая атмосфера, которая обязывает нас по-особенному относиться к этому событию, деткам, которые пришли на торжество. Такие радостные лица не всегда увидишь в течение года. На мой взгляд, наша задача - сделать так, чтобы эти глаза светились каждый день, чтобы грусть не посещала маленького ребенка - такого быть не должно и нельзя допускать. Если это происходит, значит, виноваты мы, взрослые, - подчеркнул Валерий Иванов. - Хочется пожелать деткам, чтобы они были здоровыми, красивыми, постоянно улыбались, чтобы их любили. И мы, взрослые, все для этого сделаем".

Управляющий делами Президента поблагодарил педагогический коллектив и их воспитанников за прекрасное представление и передал учреждению смарт-телевизор, ребятам - новогодние подарки.

В настоящее время в школе-интернате обучаются свыше 110 человек. В 2019 году в ходе реализации программы малых грантов Глобального экологического фонда при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Программы развития ООН в Беларуси в учреждении открыт центр по экологическому образованию учащихся. Кроме того, здесь действуют кабинет компьютерной грамоты, столярно-плотницкая мастерская. Каждый желающий может обратиться к педагогам, чтобы в свободное от учебы время ходить на различные занятия по интересам. К примеру, ребята изучают алмазную вышивку, живопись, кожевенное искусство.

В центре "Молодость", который действует на базе учебного заведения, проходят социализацию выпускники - учащиеся 12-го класса. "Мы учим наших старшеклассников необходимым для самостоятельной жизни навыкам, рассказываем о том, как важно работать и зарабатывать деньги. После выпуска трудоустраиваем ребят на различные предприятия и в организации. Мы следим за их судьбами, переживаем, понимая, что у них нет рядом мамы с папой, поэтому постоянно с ними созваниваемся, общаемся, где-то помогаем решать бытовые вопросы", - рассказала директор школы-интерната Наталья Дировская.

Руденская школа-интернат была организована на базе интернатного общеобразовательного учреждения в 1970 году и предназначалась для обучения и проживания детей из Минской области, занимающихся по программе вспомогательной школы. В 1987 году открыла свои двери Руденская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За всю историю существования этого учебного заведения из его стен вышли сотни воспитанников.-0-