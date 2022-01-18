Иванов: в проекте Конституции заложен посыл для объединения белорусского народа

18 января, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. В проекте изменений и дополнений в Конституцию заложен посыл для объединения белорусского народа. Такое мнение выразил сегодня управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на встрече с коллективом завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из важных конституционных посылов - обеспечение государством сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме народа. Это сделано для настоящего и будущих поколений, объединения духовного настроя белорусского народа, его единения и мобилизации на преодоление трудностей. Сохранение исторической правды и памяти о ВОВ - краеугольный камень самосознания белорусского народа. Война оставила глубочайший след в истории практически каждой белорусской семьи. Эти моменты в жизни нашего народа незаменимы и должны быть обозначены в Основном законе", - убежден Валерий Иванов.

Он подчеркнул, что белорусы обязаны передать последующим поколениям память о победе над фашизмом и не поддаться на попытки переписать историю.

Особое внимание в проекте Конституции уделено формированию национальной идентичности, воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке семей с детьми и молодежи, заботе государства о пожилых людях и инвалидах. "По этому поводу было много предложений от граждан, общественных организаций. Они поступают до сих пор. Люди обозначают проблемы, которые по их мнению необходимо включить в этот раздел Конституции. Предложения обрабатываются и будут внесены в проект Основного закона", - сказал Валерий Иванов.-0-

Фото Вадима Якубёнка