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31 августа 2019, 14:28

Ивановский район признан победителем соревнования на уборке урожая в Брестской области

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31 августа, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. На областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі", который проходит сегодня в городском поселке Ружаны, названы победители регионального соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент БЕЛТА.

Победителем уборочной кампании признан Ивановский район, второе и третье места разделили соответственно Пружанский и Березовский. Именно эти районы обеспечили наивысшие показатели темпов роста валового сбора зерна (без учета кукурузы) к среднему уровню трех предыдущих лет. Руководители трех районов награждены дипломами и денежными премиями Брестского облисполкома. В лидерах по намолоту Барановичский район с валовым сбором 152 тыс. т зерна и Пружанский, намолотивший 119 тыс. т.

Принявший участие в церемонии чествования хлеборобов премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что для аграрной Брестской области праздник урожая является особенно дорогим и почитаемым. Сельское хозяйство формирует больше пятой части валового регионального продукта.

В целом, по его словам, уборку зерновых культур в стране удалось завершить в оптимальные агротехнические сроки, хотя нынешняя жатва повсеместно была осложнена погодными условиями. В целом по республике намолочено почти 6,5 млн т зерна - на 23% больше, чем в прошлом году. Уже становится традицией, что наиболее весомый колос собирают на полях Брестской области, где в этом году получили 1,2 млн т при урожайности 35,6 ц/га, что на 6,6 ц выше прошлогоднего уровня.

"Брестчина в нынешнем году доказала, что белорусская земля может стабильно, даже в тяжелых погодных условиях, при соблюдении технологии давать большой урожай зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Результаты работы тружеников села региона обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и определяют успешное социально-экономическое развитие области, являются хорошим экспортным потенциалом. Сегодня область лидирует по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, экспортируя почти четверть республиканских объемов", - отметил премьер-министр.

Сергей Румас поблагодарил хлеборобов за вклад в общий республиканский каравай, усердие и мастерство, пожелав благополучия и новых свершений на благо Беларуси. Также он вручил Почетные грамоты Совета Министров. В частности, за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Брестской области и достигнутые успехи в уборочной кампании наград удостоились председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик, ОАО "Беловежский" Каменецкого района.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Ружаны принимают праздник тружеников села Брестской областиРужаны принимают праздник тружеников села Брестской области
Брестская область первой среди регионов страны торжественно чествует лучших тружеников села.

Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры
"Нам необходимо провести озимый сев минимум на 250 тыс. га. В прошлом году было 220 тыс. га. А структура по зерновой группе в целом останется неизменной", - отметил председатель облисполкома Анатолий Лис.

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Брестская область Дажынкi Румас сельское хозяйство уборочная
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