Ивановский район признан победителем соревнования на уборке урожая в Брестской области

31 августа, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. На областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі", который проходит сегодня в городском поселке Ружаны, названы победители регионального соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент БЕЛТА.

Победителем уборочной кампании признан Ивановский район, второе и третье места разделили соответственно Пружанский и Березовский. Именно эти районы обеспечили наивысшие показатели темпов роста валового сбора зерна (без учета кукурузы) к среднему уровню трех предыдущих лет. Руководители трех районов награждены дипломами и денежными премиями Брестского облисполкома. В лидерах по намолоту Барановичский район с валовым сбором 152 тыс. т зерна и Пружанский, намолотивший 119 тыс. т.

Принявший участие в церемонии чествования хлеборобов премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что для аграрной Брестской области праздник урожая является особенно дорогим и почитаемым. Сельское хозяйство формирует больше пятой части валового регионального продукта.

В целом, по его словам, уборку зерновых культур в стране удалось завершить в оптимальные агротехнические сроки, хотя нынешняя жатва повсеместно была осложнена погодными условиями. В целом по республике намолочено почти 6,5 млн т зерна - на 23% больше, чем в прошлом году. Уже становится традицией, что наиболее весомый колос собирают на полях Брестской области, где в этом году получили 1,2 млн т при урожайности 35,6 ц/га, что на 6,6 ц выше прошлогоднего уровня.

"Брестчина в нынешнем году доказала, что белорусская земля может стабильно, даже в тяжелых погодных условиях, при соблюдении технологии давать большой урожай зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Результаты работы тружеников села региона обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и определяют успешное социально-экономическое развитие области, являются хорошим экспортным потенциалом. Сегодня область лидирует по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, экспортируя почти четверть республиканских объемов", - отметил премьер-министр.

Сергей Румас поблагодарил хлеборобов за вклад в общий республиканский каравай, усердие и мастерство, пожелав благополучия и новых свершений на благо Беларуси. Также он вручил Почетные грамоты Совета Министров. В частности, за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Брестской области и достигнутые успехи в уборочной кампании наград удостоились председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик, ОАО "Беловежский" Каменецкого района.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Ружаны принимают праздник тружеников села Брестской области Брестская область первой среди регионов страны торжественно чествует лучших тружеников села.