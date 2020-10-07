"Ивацевичдрев" планирует за три года увеличить объем производства на 30%

7 октября, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" в течение ближайших трех лет планирует увеличить объем производства не менее чем на 30%. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО Александр Ильницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем в течение трех лет на 30% увеличить объем производства за счет мебели. Это мы декларировали при вступлении в свободную экономическую зону. Мебель для нас - ключевой продукт. Она позволяет получить дополнительные доходы и таким образом дать толчок развитию компании. В первую очередь мы ориентируемся на выпуск законченного продукта - готовой мебели для поставки в торговые сети как Беларуси, так и больших транснациональных компаний. Чтобы получить доступ к этим рынкам, недавно мы успешно прошли комплексный социальный аудит", - отметил Александр Ильницкий.

Годовой оборот компании превышает 50 млн евро. Основная продукция - древесно-стружечные плиты, которые составляют 92% в общем объеме. Корпусная мебель, выпуск которой начали в 2017 году, стала быстрорастущим сегментом производства. Уже сегодня из Ивацевичей ее поставляют в пять стран. Кроме того, вокруг "Ивацевичдрев" начал формироваться мебельный кластер.

"У нас есть прямой интерес в развитии мебельного кластера, ключевой продукт для производства мебели - древесно-стружечные плиты. Сейчас мы перерабатываем не более 2,5% плит, которые сами производим. В течение трех лет планируем этот объем увеличить до 10%. Кроме того, наша компания имеет возможность предоставлять участки в аренду потенциальным инвесторам. Так намерена сделать компания "Полиполь", которая организовала на нашей старой площадке свое производство, а в следующем году планирует построить завод по производству мебели с инвестициями 25 млн евро", - рассказал гендиректор.

ОАО "Ивацевичдрев" - одно из ведущих деревообрабатывающих предприятий страны. Для продвижения экспорта белорусской продукции и наращивания его потенциала концерн "Беллесбумпром" совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой организовали сегодня для представителей иностранных дипломатических миссий презентацию возможностей белорусских экспортно ориентированных деревообрабатывающих предприятий. В мероприятии участвуют представители дипломатических учреждений более 20 стран, в том числе Болгарии, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Индии, Ирана, Казахстана, Молдовы, Палестины, Польши, Сирии, Судана, Турции, Украины и Японии.-0-