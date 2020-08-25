"Ивацевичдрев" в январе-июле нарастил экспорт мебели на 16%

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" в январе - июле текущего года нарастило экспорт мебели на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Ильницкий.

За семь месяцев предприятие произвело древесностружечных и древесностружечных ламинированных плит, мебели, пиломатериалов на Br70,9 млн. Более 60% продукции было отгружено за рубеж (на $17,9 млн). "Во время пандемии было тяжело, но коллектив справился. Смогли удержать объемы производства на уровне прошлого года, не утратили торговых связей с нашими контрагентами", - отметил Александр Ильницкий.

"Ивацевичдрев" сейчас активно развивает мебельное производство. В январе - июле его объемы выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличился и экспорт мебели. Если за семь месяцев 2019-го за продукцию предприятие выручило $532 тыс., то в этом году - уже $635 тыс. В основном ивацевичскую мебель отгружают в Польшу и Россию. При этом значительно выросли объемы поставок в Латвию и Казахстан. Предприятие начало осваивать и рынок Франции.

"Нацелены наращивать мощности. В том числе благодаря преференциям, которые мы получили, войдя в свободную экономическую зону "Брест". Наш ориентир - дальнейшая модернизация мебельного производства. До конца года на полную мощность заработает новая линия. Это позволит нам в три раза увеличить объемы производства корпусной мебели", - пояснил гендиректор "Ивацевичдрева". В перспективе планируется закупить еще одну линию по выпуску корпусной мебели.-0-