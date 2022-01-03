Ивацевичская райбольница в 2022 году получит собственную кислородную фабрику

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичской центральной районной больнице в 2022 году завершат реконструкцию кислородной станции, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач ЦРБ Василий Юзефович.

"Ивацевичская - одна из самых новых районных больниц в Брестской области. Она построена в 2010 году. Проектом была предусмотрена разводка около 100 кислородных точек. Станция позволяла пропускать 250 л кислорода в минуту, это 57 баллонов в сутки. Обычно же использовали 8-10 баллонов. Когда началась пандемия, в первую волну у нас примерно каждый четвертый пациент нуждался в кислородной поддержке. Мы вышли на предельные возможности кислородной станции. А во время четвертой волны потребление кислорода выросло еще в несколько раз", - рассказал Василий Юзефович.

Было принято решение проектировать и проводить реконструкцию кислородной станции. Работы финансировались за счет областного и районного бюджетов, на эти цели направлено более Br400 тыс. В итоге Ивацевичская больница получила кислородную станцию производительностью 1,5 тыс. л кислорода в минуту. Мощность увеличилась в шесть раз.

Также в этом году в боксы инфекционного отделения провели кислород. "Это ключевой вопрос. До этого декабря использовали там передвижные кислородные концентраторы. Сейчас обеспечено 27 кислородных точек фактически под все койки. Есть возможность раздвоения, если в случае необходимости потребуются приставные койки", - добавил главврач ЦРБ.

В 2022 году реконструкция станции продолжится. Там будет установлен кислородный концентратор производительностью 500 л в минуту. Проект реализуют за счет областного и районного бюджетов. Таким образом, в райбольнице станут вырабатывать кислород и не будут зависеть от поставок баллонов. Увеличат и число кислородных точек, примерно на 100. "Это очень важный момент. При подъеме заболеваемости коронавирусом мы не будем забирать баллоны с кислородом, в которых будут нуждаться другие. У нас будет резерв на случай, если войдем в пиковые нагрузки. В определенной степени у нас будет собственная кислородная фабрика", - резюмировал Василий Юзефович.-0-