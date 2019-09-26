Ивацевичский район присоединился к акции "Во славу общей Победы"

26 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах Брестской области сегодня состоялась патриотическая акция "Во славу общей Победы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сквере у братской могилы советских воинов и партизан собрались около 250 человек. Местные жители привезли сюда ладанки с землей, взятой с 56 мест воинских захоронений района. Емкости наполняли школьники, ветераны, представители местных органов власти, общественных организаций и объединений. В торжественной обстановке 16 молодых людей (от каждого из сельских Советов) поместили землю в именную капсулу с гравировкой и гербом Ивацевичского района.

"С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, становится все меньше очевидцев тех событий. В нашем районе осталось всего 23 ветерана. У этих людей закалка, богатый жизненный опыт, которым они всегда делились с молодежью, - подчеркнул председатель Ивацевичского районного Совета депутатов Александр Сорока. - Одна из возможностей передать память следующим поколениям - собрать землю, обагренную кровью защитников и освободителей, в капсулу для хранения в храме. Такие акции заставляют задуматься о трагическом и героическом прошлом нашей страны".

Вскоре капсулу доставят на временное хранение в Брест. Оставшуюся в ладанках землю передали в Ивацевичский историко-краеведческий музей. Участники акции возложили цветы и венки к Вечному огню, почтили память защитников Отечества минутой молчания.

В Ивацевичском районе расположены 74 воинских захоронения, в которых покоится прах 9535 жертв войны, известны имена только 3157 из них. За каждым местом воинской славы закреплены школы, учащиеся сами приводят в порядок братские могилы и памятники защитников и освободителей.

Патриотическая акция "Во славу общей Победы" в Брестской области пройдет в два этапа: осенью и весной. В сентябре она состоялась в Ляховичском, Лунинецком и Ивацевичском районах, в октябре планируется в Ганцевичском и Барановичском. В других городах и районах аналогичные мероприятия намечены на март-апрель 2020 года. Капсулы с землей из регионов временно будут храниться в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Затем их передадут для закладки в крипту Храма-памятника в честь всех Святых в Минске.-0-