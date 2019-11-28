Ивье принимает областной фестиваль творчества молодых инвалидов

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 участников соберет в Ивье XI областной фестиваль творчества молодых инвалидов "Когда мы вместе - мы сильнее!", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Кристина Трофимчик.

Фестиваль для участников - одно из главных культурных событий года. Сегодня в Ивье будет выступать 21 команда - это коллективы отделений дневного пребывания для инвалидов территориальных центров социального обслуживания населения всех районов Гродненской области, Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов и Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

"Программа фестиваля традиционно включает и выставку работ, изготовленных во время кружковой и реабилитационно-трудовой деятельности. В этом году основной темой стало 75-летие Гродненской области. Участники представят гербы своих районов и городов, выполненные в различной технике из дерева, металла, ткани, льна и других материалов", - рассказала Кристина Трофимчик.

Готовят коллективы и творческую программу. Формат ее может быть любым. На сцене Ивьевского центра культуры участники выступят с песенными и танцевальными номерами, продекламируют стихи, продемонстрируют актерские способности.

Мероприятие проводится ежегодно с целью объединения творческой молодежи с особенностями в развитии и пропаганды различных видов искусства как эффективных средств социальной реабилитации. Фестиваль направлен на широкое привлечение молодых людей с ограниченными возможностями к занятиям художественным творчеством, выявление и развитие творческих способностей у молодых людей, посещающих отделения дневного пребывания для инвалидов, а также дальнейшей интеграции инвалидов в общество.

Организаторами фестиваля выступают Ивьевский райисполком и комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома. Проходит мероприятие при поддержке областных отделений общественных объединений и организаций. По традиции, дипломы и памятные призы подготовлены для всех участников фестиваля.-0-