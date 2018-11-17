Ивье принимает областные "Дажынкi"

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ивье стало сегодня столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском облисполкоме.

По традиции в этот день подводят итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и награждают победителей сельхозсоревнований. Центр города превратится в большую праздничную площадку со сценами, торговыми и ремесленными рядами, тематическими площадками, культурными, спортивными и развлекательными зонами. В Ивье впервые прозвучит гимн "Дажынак". Автор стихов уроженец Ивьевского района Иван Коренда. Символом праздника станет корзина "Богач" высотой около 3 м, наполненная зерном нового урожая со всех районов области. Пройдет и традиционный конкурс на лучший каравай из муки нового урожая.

У гостей праздника будет возможность познакомиться с особенностями и достижениями каждого региона области. Свой туристический, культурный, производственный потенциал представит на специализированной выставке и хозяин праздника Ивьевский район.

Гости праздника смогут познакомиться и с техническими новинками. Например, холдинг "Амкодор" представит машины и оборудование, созданные для предприятий сельского хозяйства: фронтальные и универсальные погрузчики, а также погрузчики с бортовым поворотом, новое поколение погрузчиков с телескопической стрелой. Возможности техники можно будет оценить во время необычного шоу погрузчиков.

Традиционно к "Дажынкам" приурочены открытия знаковых объектов. На набережной в Ивье появится выставка "Водное царство Золотой рыбки". Скульптуры для нее в подарок городу изготовили районы области. На берегу озера запланировано открытие сквера влюбленных, здесь же сегодня зарегистрируют пару молодоженов.

К празднику в Ивьевском районе обновлено свыше 120 объектов, большинство относятся к социальной сфере. В Ивье отремонтированы три дошкольных учреждения, в порядок приведены школы в агрогородках Трабы, Эйгерды, Юратишки и Геранены, дома культуры в Липнишках и Морино. Серьезно преобразилось здание районного Дома культуры: обновлено освещение в зале, оборудование сцены, отремонтированы кабинеты и внутренние помещения, библиотека, преобразился фасад. Открылся после реконструкции стадион, превратившийся в современный легкоатлетический центр.

Во время праздника пройдет культурно-спортивная "Сельская эстафета", которая соберет команды со всей области. В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом - посоревноваться в поедании сосисок. Проверят участников и на меткость в турах "Снайпер" и "Аграрный баскетбол". Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом.

В вечерней программе концерты ансамбля "Песняры" и группы "Дрозды", завершатся гуляния дискотекой.-0-