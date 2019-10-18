Ивьевский район присоединился к акции "Во славу общей Победы"

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очередной этап акции "Во славу общей Победы" сегодня прошел в Ивьевском районе Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ивьевском райисполкоме.

Финал районного этапа акции прошел сегодня у памятника на братской могиле в деревне Бакшты. Там захоронены воины Красной армии и партизаны, погибшие в годы войны, в том числе и бойцы известного отряда специального назначения "Славный".

"В прошлом году памятник был полностью отремонтирован, благоустроена прилегающая территория. Постоянно продолжается поисковая работа, устанавливаются имена похороненных воинов. В этом году, например, на памятник нанесены еще пять имен", - рассказали в райисполкоме.

Сегодня участие в акции приняли свыше 100 человек. Среди них школьники, представители трудовых коллективов и местной власти, общественных объединений, ветеранской организации. К памятнику были возложены цветы и венки. В специальную капсулу с гравировкой и гербом Ивьевского района была засыпана земля со всех захоронений района. Капсула передана на временное хранение в историко-краеведческий музей "Спадчына" учебно-педагогического комплекса Бакштовский детский сад - средняя школа.

Всего в районе 32 захоронения времен Великой Отечественной войны. За ними закреплены организации, школы, памятники и мемориальные комплексы постоянно поддерживаются в порядке. У каждого захоронения перед забором земли прошли торжественные мероприятия и митинги.

Накануне в агрогородке Субботники состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного солдата. К сожалению, имя бойца Красной армии установить не удалось. Вероятнее всего, он погиб в начале войны. Останки были обнаружены во время поисковых работ на окраине леса у деревни Гировичи.

Акция "Во славу общей Победы" проходит во всех районах Гродненской области.-0-