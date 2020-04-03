Из больницы в Гродно выписали первого излечившегося от коронавируса пациента

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выписали первого излечившегося от коронавируса пациента - женщину, которую госпитализировали 10 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.

Женщина вернулась в Гродно из Италии. Пациентка чувствовала себя удовлетворительно, но болезнь осложнилась развитием пневмонии. Сейчас все в порядке, сегодня ее выписали. У нее дважды получен отрицательный контрольный мазок на коронавирусную инфекцию.

"Это говорит о том, что человек выздоровел, она не заразна для окружающих. Однако, как и при любой пневмонии, мы рекомендовали ей ограничить контакты. Человек болел почти месяц. Вряд ли ей стоит идти сразу в людные места, потому что уже другие люди могут быть опасны для ослабленного организма", - отметили в больнице. Ранее выписаны были и все контакты женщины первого уровня. Анализы на коронавирус у всех были отрицательными.

Сейчас в областной больнице находятся два пациента с коронавирусом. Это молодые люди, вернувшиеся из Швеции. Чувствуют они себя удовлетворительно. Также в больнице находятся их 11 контактов первого уровня.

"Контактов мало в том числе и потому, что молодые люди вели себя правильно и сразу самоизолировались. Не посещали ни магазины, ни аптеки, ни людные места", - отметили в клинике. Все пациенты находятся в отдельных боксах.

В областной инфекционной больнице на данный момент свободно около 70% коечного фонда. Есть в учреждении все необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты, персонал прошел необходимое обучение. Ситуация, отметили в больнице, под контролем.-0-