Из океана – к вам на стол

Продукция ООО "Баренцево" благодаря своему качеству стала желанной на столах не только белорусов, но и зарубежных потребителей. На предприятии производят десятки разнообразных изделий из морской рыбы, которые придутся по вкусу даже самому искушенному ценителю.

Начинали с минимума

Первая продукция ООО "Баренцево" сошла с конвейера в 2013 году. За это время рыбные изделия полюбились десяткам тысяч белорусов. Хотя, как вспоминает директор ООО "Баренцево" Сергей Белясов, начинали совсем с небольших партий:

– Можно сказать, с самого минимума ассортимента. Однако продукция начала сразу пользоваться устойчивым спросом. Тогда мы приняли решение расширяться и увеличивать линейку. И этот шаг оказался правильным, учитывая, что популярность только росла.

Предприятие, расположенное совсем недалеко от Минска, отличается своей компактностью. При производстве используется самое современное оборудование. Однако определенная часть операций проводится вручную – того требует технологический процесс. Например, при изготовлении готовых суши и роллов. Все же определенные планы по дальнейшей автоматизации процесса есть.

Линейка ООО "Баренцево" насчитывает несколько десятков наименований продукции. Единовременно в разные периоды ассортимент составляет от 40 до 70 с небольшим позиций. Разнообразие впечатляет: от форели в вакууме до сельди и рыбных копченостей. Одна из самых ходовых позиций – роллы. Всего за время существования предприятия испробовано более 700 различных рецептур.

– Это естественный процесс. Какие-то продукты приходились по вкусу потребителю, некоторые со временем становились менее популярными, ведь предпочтения у людей разные и могут меняться. Немалая часть продукции имеет сезонный спрос. Например, в канун Нового года – красная рыба. И это тоже нужно учитывать при организации производственного процесса, – отмечает директор ООО "Баренцево".

Из глубин Атлантического

Одним из самых важных преимуществ ООО "Баренцево" является налаженный канал поставок сырья. Практически вся рыба поступает на конвейер из-за рубежа.

– Важно отметить, что мы перерабатываем именно морскую рыбу. И в этом наша определенная фишка. Нишу по пресноводной уже давно заняли белорусские рыбохозяйства. Практически в каждом есть свои перерабатывающие комплексы, продукция которых занимает немалую часть рынка. Ценность морской рыбы в том, что она богата разными группами витаминов и минералов, которые не всегда есть в пресноводной, – отмечает Сергей Белясов. – В основном мы перерабатываем сырье из северной части Атлантического океана. Как правило, доставляют его из Норвегии, Шотландии и бассейнов океана других стран

Основу сырья составляют популярные виды рыб: семга, форель, горбуша, кета, кижуч, скумбрия, сельдь, салака, килька, путассу и ставрида. Это позволяет подстраиваться под спрос рынка и выпускать новые продукты.

– Над рецептурой работает команда технологов, каждый образец оценивает дегустационная комиссия. Ведь наши сотрудники – такие же потребители. И нам важно получать обратную связь, так как отзывы покупателей и их мнение для нас являются самой большой ценностью, – заключил Сергей Белясов.

Продукция под брендом "Баренцево" отправляется на экспорт в Украину, Польшу, Армению и даже далекую Саудовскую Аравию. Есть перспективы по расширению рынков сбыта. Иностранные потребители особенно ценят качество белорусской продукции.

Более 150 человек трудится на предприятии. Есть собственная аккредитованная лаборатория, которая осуществляет контроль на всех этапах производства.

Александр НОВОХРОСТ, фото Павел ОРЛОВСКИЙ

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