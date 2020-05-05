Из подвигов дедов и прадедов соткана Великая Победа - Друзь

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из боевых, трудовых подвигов дедов и прадедов соткана Победа в Великой Отечественной войне. На этом сделала сегодня акцент во время республиканской акции в Гомеле "Беларусь помнит. Помним каждого" председатель молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов Галина Друзь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мемориальной доски Герою Советского Союза Борису Царикову, которая установлена на здании средней школы №25 областного центра (именно здесь с 1938 по 1941 год учился герой), собрались представители молодежного совета, ребята из пионерской дружины имени Бориса Царикова.

"В семье у каждого из нас были или есть родственники, которые воевали за Родину, боролись за ее свободу. Уверена, что все молодые люди, знающие историю своих семей, присоединятся к акции, суть которой так проста и в то же время так важна: просто помнить. Ведь из подвигов - боевых, трудовых, - судеб наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек сложена, соткана Великая Победа", - сказала Галина Друзь.

От имени молодого поколения дал обещание чтить павших и живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной войны член совета Владислав Волчек. "Великая Победа досталась невероятно дорогой ценой. Она объединила и всегда будет объединять людей разных поколений, сколько бы времени ни прошло", - подчеркнул он.

Участники акции вспомнили героический жизненный путь Бориса Царикова. "Со школьной скамьи он ушел в беспощадный пожар войны, совершил бессмертный подвиг в неполные семнадцать лет. Имя героя носят улица, на которой он рос, средняя школа №25 Гомеля", - рассказала член молодежного совета Алена Брегид. К мемориальной доске возложили цветы, память героя почтили минутой молчания.-0-