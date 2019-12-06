Из сыра и манометров: в Гродно создают аллею креативных елок

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно предприятия и организации города представят свое видение того, как должна выглядеть праздничная елка. Аллея креативных новогодних красавиц появится в парке имени Жилибера, передает корреспондент БЕЛТА.

В парке идут активные приготовления. Организации устанавливают елки, подключают праздничную иллюминацию на них.

На аллее будет представлено свыше 40 творческих работ. Традиционно планируют выбрать лучшую елку города. Фантазию участников конкурса не ограничивали. Есть в аллее ель из колбасы и сырная елка от производителей продуктов питания из областного центра. Одна из новогодних красавиц выполнена из бутылок из-под шампанского, другая возведена из строительных блоков. Еще одна елка от государственной аптечной сети покрыта листами с забавными и интересными рецептами. Одна из строительных организаций региона представила цельнометаллическую ель: кружевные украшения и ветви вырезались методом плазменной резки. Еще на одном дереве, ветвями которого стали яркие газовые трубы, украшением выступают манометры.

В Гродненском горисполкоме сообщили, что зажжение праздничных огней на елках запланировано на 7 декабря. Все начнется возле колеса обозрения в парке имени Жилибера, откуда Зимушка-Зима и Зимник вместе с гостями праздника отправятся к аллее дизайнерских елок, а затем - к главной елке на площади Ленина. По пути свита героев праздника обещает устроить танцевально-светодиодное шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова