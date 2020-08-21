Из торговли в Брестской области изъяли опасные погремушки

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В торговой сети Дрогичинского района обнаружены опасные погремушки. Такая информация размещена на сайте Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Продукцию, которая не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, выявили во время проверки специалисты Пинского отдела областной инспекции Госстандарта. В аккредитованную лабораторию доставили погремушки "Бабочка" и "Страусенок" российского завода по переработке пластмасс "Аэлита". При проведении испытаний игрушки и их составные части не выдержали необходимых механических нагрузок. Кроме того, некоторые их части имели острые концы, что недопустимо для игрушек, предназначенных для детей до 3 лет.

По результатам проверки продукция запрещена к ввозу и обращению в Беларуси. Также прекращено действие сертификата соответствия на территории республики. Импортеру направлено предписание об изъятии игрушек из обращения.

С реестром опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории страны, и перечнем документов, действие которых прекращено на территории республики, можно ознакомиться на информационном ресурсе "Опасная продукция" на официальном сайте Госстандарта: http://gosstandart.gov.by/registers.-0-