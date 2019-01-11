Из-за повреждения контактной сети в Минске на час останавливались троллейбусы и трамваи

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за повреждения контактной сети сегодня в Минске произошла остановка движения троллейбусов и трамваев, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

"В 6.55 при отъезде от остановочного пункта при совершении поворота на улицу Ленинградскую троллейбус совершил предельно допустимое отклонение от контактной сети со сходом токоприемников, в результате чего повредилась контактная сеть. На участке было приостановлено движение троллейбусов и трамваев. Движение трамваев восстановлено в 7.59. Кроме того, организован автобусный маршрут №6Т "Вокзал-Лошица", - рассказали в "Минсктрансе".

Причина происшествия устанавливается. Ведутся восстановительные работы, которые в ближайшее время будут завершены.-0-