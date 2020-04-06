Из-за ремонта на ул.Калиновского в Минске изменятся маршруты транспорта 11-12 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время асфальтирования ул.Калиновского на участке от пр.Независимости до ул.Кедышко 11 и 12 апреля вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Четная сторона улицы асфальтируется 11 апреля. Соответственно изменится движение троллейбусов по маршрутам №37 и 61. У первых при движении со стороны пл.Мясникова трасса маршрута сокращается до ДС "Славинского", со стороны ДС "Уручье-4" - отменяется. Троллейбусы №61 со стороны конечного пункта "Академическая" поедут только до ДС "Калиновского", со стороны ДС "Уручье-2" движение отменяется.

Также в этот день не будут ходить троллейбусы по маршруту №2.

Внесены изменения и в движение автобусов.

По маршруту №15 от ДС "Славинского" они поедут по ул Славинского, Калиновского, Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с ул. Ф.Скорины, пр.Независимости и далее по маршруту, в направлении ДС "Славинского" - без изменений.

Автобусы №91 в направлении ДС "Калиновского" будут двигаться без изменений, от ДС "Калиновского" - по ул.Кедышко, ул.Филимонова, пр.Независимости и далее по маршруту.

По схожей схеме поедут и автобусы №139: со стороны конечного пункта "Великий Лес" - без изменений, от ДС "Калиновского" - по ул.Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с ул. Ф.Скорины, пр.Независимости и далее по маршруту.

Автобусы №921 со стороны ДС "Зеленый Луг-6" направятся по ул.Седых, Кедышко, Филимонова, пр.Независимости, в обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов пригородных маршрутов Борисовского направления от ДС "Славинского" организуется по ул.Славинского, Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с ул. Ф.Скорины, пр.Независимости и далее по маршруту, в направлении ДС "Славинского" - без изменений.

Движение автобусов пригородных маршрутов Логойского направления в направлении ДС "Славинского" организуется по ул.Седых, Кедышко, Филимонова, пр.Независимости, ул.Волгоградской, Кедышко, Славинского с высадкой пассажиров на остановочном пункте "ст.м. Московская".

На время асфальтирования нечетной стороны ул. Калиновского 12 апреля движение корректируется соответственно.

Троллейбусы №37 со стороны ДС "Уручье-4" пойдут по ул.Гинтовта, Шафарнянской, пр.Независимости, ул.Филимонова, Кедышко и далее по маршруту, со стороны пл. Мясникова - без изменений.

По троллейбусному маршруту №61 со стороны ДС "Уручье-2" движение отменяется, а со стороны КП "Академическая трасса" сокращается до ДС "Калиновского".

Отменяется работа троллейбусного маршрута №2.

Что касается автобусов, то по маршруту №15 в направлении ДС "Славинского" они поедут по пр.Независимости, ул.Филимонова, Кедышко, Славинского, со стороны ДС "Славинского" - без изменений.

По маршрутам №91 и №139 в направлении ДС "Калиновского" и со стороны КП "Великий Лес" соответственно - по пр.Независимости, ул. Филимонова, Кедышко. Со стороны ДС "Калиновского" - без изменений.

Движение автобусов пригородных маршрутов Борисовского направления в направлении ДС "Славинского" организуется по пр.Независимости, ул.Филимонова, Кедышко, Славинского, от ДС "Славинского" - без изменений.

Чтобы компенсировать снятое троллейбусное движение, будет организована работа временного автобусного маршрута № 902Т "ДС Уручье-2 - ДС Зеленый Луг-6".

Автобусы этого маршрута 11 апреля поедут по ул.Руссиянова, Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Седых, Карбышева, Гамарника, Мирошниченко в прямом направлении, в обратном - по ул.Мирошниченко, Гамарника, Карбышева, Седых, Кедышко, Филимонова, просп. Независимости, ул. Руссиянова.

На следующий день движение автобусов временного маршрута организуется по ул.Руссиянова, пр.Независимости, ул.Филимонова, Кедышко, Седых, Карбышева, Гамарника, Мирошниченко в прямом направлении, в обратном - по ул.Мирошниченко, Гамарника, Карбышева, Седых, Калиновского, пр.Независимости, ул. Руссиянова.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставлено право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №15, 91, 139, 921, 902Т на дублируемых и закрываемых участках.-0-