Из-за строительных работ по ул.Жуковского в Минске изменится движение транспорта

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за строительных работ по ул. Жуковского на участке ул. Могилевской до ул. Воронянского с 6 по 29 июня вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Движение автобусов маршрута № 24 в направлении ДС Зеленый Луг-6 организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, пр. Независимости, ул. Городской Вал, Немига и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановок "Ковальская Слобода", "Радищева", "Гостиница Спутник", "Академия управления", "пл. Независимости", в направлении РК Воронянского - по ул. Мясникова, Московской, Чкалова, Воронянского с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.

Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК, 1346-ТК со стороны ДС Лошица-2 будут ходить по ул. Володько, Могилевской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке (включая остановочный пункт "Воронянского" по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского), в направлении ДС Лошица-2 - по ул. Мясникова, Московской, Могилевской, Володько и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.

Автобусы маршрута № 4Д на участке от ул. Володько поедут по ул. Воронянского, Чкалова, Московской в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.

Автобусы № 1024-ТК в направлении Зеленого Луга от ул. Володько будут ходить по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, пр. Независимости, ул. Свердлова, Ленинградской, Бобруйской, Мясникова, Немига и далее по маршруту.

На предприятии просят пассажиров учитывать информацию об изменении маршрутов при планировании поездок.-0-