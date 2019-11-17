Избиратель голосует за стабильность и уверенность в будущем - педагог

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек отдает свой голос за стабильность в стране, сильное образование и медицину, за инновации и уверенность в будущем. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА отличник образования Республики Беларусь, тренер команды учащихся Гомельской области по русскому языку и литературе, автор учебников по русскому языку Жанна Жадейко.

Вместе с супругом Жанна Жадейко пришла на участок для голосования №1 в гимназию №14 Гомеля, где работает учителем русского языка и литературы, в числе первых. "На выборы пришла с уверенностью в том, что обязательно осуществится все, за что отдаешь свой голос. Выборы, на мой взгляд, - возможность для каждого гражданина республики реализовать свое конституционное право избирать, проявить свою гражданскую позицию, - поделилась избиратель. - И, ставя галочку в бюллетене напротив фамилии кандидата, каждый из нас голосует за будущее, за то, как мы будем жить завтра. Я голосовала за стабильность в нашей стране, за понимание необходимости хорошего образования, за сильную медицину, за инновации, за уверенность в будущем молодого поколения. Свой голос отдала не просто за существование, а за стабильную, достойную жизнь людей разных поколений".

Характеризуя будущего парламентария, Жанна Жадейко выразила уверенность, что депутат Палаты представителей должен не просто представлять область, район и город на высоком уровне, но и понимать всю ответственность за то, что он делает. "Участвуя в выборах, выражала надежду на активную позицию в парламенте, на всестороннее обсуждение законов, на четкое понимание кандидатом того, за что голосуют люди. Отдавала свой голос за будущее в целом", - подчеркнула Жанна Жадейко.

Чтобы выбрать достойного представителя, избиратель ознакомилась с программами кандидатов по округу, участвовала во встречах с ними. "Свой голос отдала за того, кто, на мой взгляд, в состоянии достойно представить народ. Это должен быть человек, который будет понимать, что он избран не номинально, и нести ответственность перед людьми, которые его выбрали", - резюмировала Жанна Жадейко.

В Гомельской области действуют 1 009 избирательных участков для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата.-0-