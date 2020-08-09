Избиратели пришли отдать свой голос уже в первые минуты открытия участков - наблюдатели

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели отмечают активную явку избирателей в первые минуты открытия участков, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал наблюдатель на участке №15 Советского района Гомеля Вячеслав Ахременко, несколько десятков человек пришли буквально сразу после открытия. "Я наблюдал все дни досрочного голосования, работаю и сегодня. Люди шли активно все это время. И сегодня приходят с хорошим настроением, несмотря на раннее утро. Для людей это праздник", - отметил он.

На участке №48 Октябрьского района Витебска первые избиратели пришли еще до открытия участка. "Участок открылся в 8.00, как и положено по законодательству. Все процедуры соблюдены, урна опечатана, протокол за предыдущий день вывешен, - рассказала наблюдатель Алла Прохоренко. - Я работаю на участке наблюдателем уже четвертый день и хочу отметить, что все эти дни люди активно приходят голосовать. Атмосфера доброжелательная, открытая. Комиссия конструктивно взаимодействует со всеми наблюдателями".-0-

Фото Сергея Холодилина