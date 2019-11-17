Избирательная кампания в Минской области проходит без происшествий - Исаченко

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания в Минской области проходит спокойно, без происшествий. Об этом журналистам заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Избирательная кампания в Минской области идет спокойно: люди приходят на участки, избирательные комиссии работают. Больших потрясений, происшествий не было", - сказал Анатолий Исаченко.
По его мнению, каждый гражданин Беларуси должен исполнить свой гражданский долг и прийти на участок, чтобы отдать голос за того кандидата, которого он считает достойным, способным представлять его интересы. Свой выбор губернатор сделал исходя из теледебатов, программ, а также на основе личных характеристик кандидатов: их жизненного пути и взглядов.
На участке №507 можно проголосовать за одного из шести кандидатов. Среди них два индивидуальных предпринимателя, преподаватель, судья, представитель промышленного предприятия, а также 21-летний безработный.
Всего в Минске образовано 20 избирательных округов, открыто 707 участков. За депутатское кресло борются 114 кандидатов.-0-