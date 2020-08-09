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09 августа 2020, 07:47

Избирательные участки Могилевской области будет обслуживать 721 торговая точка

Фото из архива
Фото из архива
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9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Избирательные участки Могилевской области в основной день голосования будет обслуживать 721 торговая точка. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Роман Рожков.

"На избирательных участках Могилевской области выездную торговлю будет обеспечивать 721 точка. Здесь будут работать буфеты с кулинарией, кондитерскими изделиями. В продаже будут представлены лучшие бренды области, продукция белорусских производителей. Во время работы торговых точек запланированы дегустации новых продуктов и изделий", - отметил Роман Рожков.

На прилегающей территории некоторых избирательных участков пройдут небольшие ярмарки-продажи. Всего их запланировано около 60. "Такие ярмарки будут размещаться около самых больших и центральных избирательных участков. Здесь тоже будет представлен широкий ассортимент продукции общепита, продовольственных и непродовольственных товаров по приемлемым ценам: при формировании стоимости будут применяться минимально возможные торговые надбавки. На отдельные виды товаров будут действовать скидки от 8 до 30%", - подчеркнул начальник главного управления торговли и услуг.

В основной день голосования в Могилевской области будет работать 731 избирательный участок, в том числе 34 - в организациях здравоохранения и санаториях, оказывающих медицинскую помощь на стационарной основе. Как рассказал председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам Президента Валерий Берестов, в регионе зарегистрированы более 5,4 тыс. наблюдателей. "Аккредитованы 15 международных наблюдателей, - добавил он. - Количество наблюдателей находится в постоянной динамике - аккредитоваться можно и в день выборов включительно".

По словам председателя Могилевской областной избирательной комиссии, досрочное голосование в области прошло спокойной обстановке. "Люди проявляют большую заинтересованность в выборах. Нам поступало много звонков: сейчас время отпусков и каникул, многие жители не находятся по месту прописки и не могут проголосовать на своем избирательном участке, - рассказал Валерий Берестов. - Люди волнуются и переживают, что не смогут выполнить свой гражданский долг и отдать голос за своего кандидата. Однако эта работа отрегулирована по всей стране - у каждого есть возможность принять участие в выборах".-0-

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