Избирком отметил достаточно высокую явку жителей Гомельской области на выборах в парламент

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жители Гомельской области продемонстрировали достаточно высокую явку на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Алексей Неверов на заседании комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

В юго-восточном регионе свой голос за одного из кандидатов, баллотировавшихся в округах, отдали более 81,3% из занесенных в списки для голосования. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендовали 72 кандидата.

Лидером избирательной гонки стал кандидат в депутаты Буда-Кошелевского округа. Действующему парламентарию Николаю Василькову оказали доверие 80,5%, или более 48 тыс. избирателей. В итоге депутат останется в Палате представителей Национального собрания на второй созыв.

В тройку самых популярных народных избранников вошла и депутат по Житковичскому округу Ирина Кралевич, которая представляла интересы местных жителей в парламенте последние четыре года. За ее кандидатуру отдали голоса 75,5%, или свыше 38,5 тыс. человек.

С большим отрывом от конкурентов в электоральной кампании избран и кандидат по Рогачевскому округу Сергей Кравцов. Свой голос за него отдали 75,02%, или более 38 тыс. человек.

По словам Алексея Неверова, избирательная кампания в регионе прошла в спокойном режиме, в соответствии с законодательством. "На настоящий момент каких-либо жалоб либо замечаний от избирателей, наблюдателей либо кандидатов не поступало", - добавил он.

Алексей Неверов поблагодарил за работу всех членов участковых и окружных комиссий, а также наблюдателей. В регионе были зарегистрированы более 7,5 тыс. национальных наблюдателей, а также 59 от миссии СНГ.-0-