Избранные от Минска сенаторы считают главным для депутата профессионализм и знание проблем общества

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для депутата Палаты представителей Национального собрания особенно важно обладать высоким профессионализмом, опытом работы в своей сфере, а также знать проблемы общества изнутри. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович, избранный сегодня представителем Минска в Совет Республики.

"Прежде всего должен быть профессионализм высокого уровня, а также понимание проблем, которые стоят перед обществом и страной, всем миром в целом. Когда мы получим новый депутатский корпус, хочется быть уверенным, что он позволит решать задачи, которые стоят перед Беларусью, - отметил Андрей Русакович. - Взаимодействие депутатов всех уровней - обязательное условие выработки законодательных актов, которые наиболее соответствуют духу времени и работают эффективно. Особенно если депутаты, подчеркиваю, знают потребности общества, конкретного человека в преломлении государственной политики".

Андрей Русакович стал выдвиженцем в сенаторы, поскольку захотел применить накопленный жизненный и профессиональный опыт на уровне Совета Республики. "Я занимался вопросами национальной безопасности, развития международных отношений, внешней политики Беларуси. А международная проблематика занимает одно из ключевых мест в деятельности любого государства на современном этапе. Знания теоретических основ функционирования внешней политики, международных процессов позволит оказывать влияние на более качественное принятие законов", - уверен он.

Высказалась о необходимых для депутата Палаты представителей качествах и избранный сенатор, директор гимназии №10 Марина Ильина: "Должны быть избраны люди, которые, во-первых, имеют высокую квалификацию в своей области деятельности или имеют большой опыт работы, во-вторых, обладают такими человеческими качествами, как порядочность и целеустремленность, понимают суть предстоящей работы. Работа депутата непростая: изучать на местах, в своих округах проблемы, которые волнуют население, думать, как решать эти проблемы. И они должны быть единым целым, чтобы работать на благо всего белорусского народа, суверенного государства и каждого человека в отдельности".

Свой богатый опыт работы в сфере образования Марина Ильина намерена применять в законодательной деятельности. "Являюсь председателем Совета Ассоциации руководителей учреждений образования, где на заседаниях мы обсуждаем проблемные вопросы. Общество развивается, и образование должно не догонять, а действовать на опережение. Мне бы хотелось, имея за плечами большой опыт, участвовать в формировании будущего страны через законодательную деятельность", - пояснила директор гимназии.

Сегодня на заседании Минского городского Совета депутатов избрано восемь членов Совета Республики Национального собрания Беларуси от столицы.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.-0-