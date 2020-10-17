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17 октября 2020, 12:24

"Иж", "Паннония" и "Муравей" - пенсионер из Поречья собрал коллекцию ретромотоциклов

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района Генрик Дзитко собрал коллекцию советских мотоциклов. Сейчас в его гараже в агрогородке Поречье почти три десятка "железных коней", некоторые уже настоящая редкость, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генрик Дзитко
Генрик Дзитко

Коллекция собиралась несколько десятков лет. В ней есть мотоциклы, которые массово использовались в советское время. Сейчас в гараже продукция известных советских производителей - заводов Минска, Киева, Коврова, Тулы, Ирбита и Ижевска, а также из стран соцлагеря - Венгрии и Чехословакии.

Генрик Дзитко сейчас на пенсии. Признается, что увлекся мотоциклами еще в юности. В семье были "Минск" и "Иж-Юпитер" с коляской. Любовь к технике повлияла и на выбор профессии - будущий коллекционер окончил политехнический институт по специальности "двигатели внутреннего сгорания".

Первым личным мотоциклом стала "Ява-354", на ней в компании единомышленников-туристов Генрик Дзитко объездил всю страну. С улыбкой вспоминает экипировку мотоциклиста того времени: кирзовые сапоги и дождевик - лучшая защита от воды в ненастную погоду.

Сейчас элегантная "Ява" - один из любимых экземпляров в коллекции. Рядом стоит более современная и, наверное, самая популярная у советской молодежи 1980-х модель чехословацкого производства. "А вот "Паннонию" современная молодежь зачастую видит впервые. Теперь это редкость, хотя в советское время мотоцикл венгерского производства был достаточно распространеным", - рассказывает Генрик Дзитко. Мотоцикл любили в том числе за простоту и неприхотливость, но сегодня запчасти к нему найти практически невозможно.

Мотоциклы "Паннония" венгерского производства
Мотоциклы "Паннония" венгерского производства

Мотоциклы "Паннония" венгерского производства
Мотоциклы "Паннония" венгерского производства

Часть мотоциклов из коллекции, несмотря на внушительный возраст, в рабочем состоянии. Заводится и "Иж-49", выпущенный в далеком 1953 году. Это "дедушка" куда более молодых и известных "Юпитеров" и "Планет" от ижевского завода, несколько поколений которых также представлены в коллекции. Не хватает разве что мотоцикла "Иж Планета-Спорт". Модель редкая и недешевая.

Мотоцикл "ИЖ-49"
Мотоцикл "ИЖ-49"

Генрик Дзитко пополнил бы коллекцию и мотоциклами минского завода. Пока же в коллекции представлена выпущенная в 1968 году модель М-105, ставшая предшественником уже легендарных мотоциклов "Минск".

Продукция минского завода: модель М-105
Продукция минского завода: модель М-105

Зато можно проследить эволюцию тяжелых советских мотоциклов: в коллекции несколько поколений "Днепров" и "Уралов". Мощная техника нередко использовалась не только для перевозки людей, но и доставки грузов.

Впрочем, для этих целей выпускались и специализированные модели. Люди постарше помнят мотороллеры, производившиеся в Туле. Молодежь с удивлением рассматривает винтажный стиль предшественников современных скутеров. Мотороллер с говорящим названием "Муравей" был настоящим трудягой, мог перевозить до 350 кг груза. Заводился он, к слову, со стартера, что для мототехники того времени было редкостью, мог ездить и задним ходом.

Мотороллеры "Муравей"
Мотороллеры "Муравей"

Мотороллеры "Муравей"
Мотороллеры "Муравей"

Для многих в воспоминаниях молодости - даже не мотоциклы, а мопеды. Двухскоростная "Верховина", выпускавшаяся во Львове, была мечтой советских мальчишек. На таком мопеде катался герой фильма "Приключения Электроника". Впрочем, в коллекции отсылок к фильмам немало, ведь мотоциклами активно пользовались в повседневной жизни.

"Сейчас эта техника не вписывается, конечно, в современную мотокультуру. На дороге она будет смотреться, возможно, устаревшей, не такой быстрой и красивой. Но тогда мотоциклы выпускались для других задач, для работы в трудных условиях, и, что важно, техника справлялась с этим. Это часть нашей истории, нашей жизни и очень хочется ее сохранить", - рассказал Генрик Дзитко. Он подчеркнул, что коллекция не статична и есть желание ее пополнять, собрать полные линейки советской мототехники. Будет рад он и помощи единомышленников.

Мужчина охотно показывает коллекцию желающим. Заглядывают к нему в ангар люди разных поколений. Для одних это воспоминания, для других - возможность прикоснуться к истории. Причем в прямом смысле, ведь трогать экспонаты и даже садиться на них разрешается.-0-

Фото Леонида Щеглова

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