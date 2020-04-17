Изменен порядок принятия решений о приватизации имущества, принадлежащего Минской области

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 апреля вступает в силу решение Минского областного Совета депутатов от 4 марта 2020 года №172 "О порядке принятия решений о приватизации имущества, находящегося в собственности Минской области". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

Установлен новый порядок принятия решений о приватизации находящихся в собственности Минской области акций (долей в уставных фондах) хозобществ и предприятий как имущественных комплексов коммунальных унитарных предприятий. "Решение направлено на реализацию экономических и социальных интересов Минской области как собственника имущества", - подчеркнули в комитете.

Предусматривается расширение участия депутатского корпуса в рассмотрении и обсуждении таких важных вопросов, как приватизация акций и предприятий, затрагивающих, в том числе, права и законные интересы граждан. В частности, Совет депутатов будет принимать решения о приватизации акций (долей) в размере 25% включительно и более уставного фонда хозобщества и предприятий как имущественных комплексов.

Также документом определены подразделения облисполкома, ответственные за подготовку проектов решений о приватизации.-0-