Изменен порядок списания имущества, находящегося в собственности Минска

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Минского городского Совета депутатов от 24 марта 2020 года №192 утверждена Инструкция о порядке списания имущества, находящегося в собственности г.Минска. Она была разработана в соответствии с постановлением Совмина от 13 ноября 2019 года №764, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Для реализации единообразных подходов, в том числе по определению видов подлежащего списанию имущества, находящегося в собственности Минска, в новой редакции инструкции даны новые термины и определения", - отметили в пресс-службе.

Например, впервые вводится определение понятия "негосударственные юридические лица", под которыми понимаются хозобщества, созданные в соответствии с законодательством о приватизации (их правопреемники), республиканские государственно-общественные объединения, которым имущество, находящееся в собственности Минска, передано в безвозмездное пользование.

Ранее применявшиеся основания для списания имущества дополнены новыми. Так, имущество может быть списано, если оно подлежит сносу в связи со строительством новых объектов или проведением работ по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту.

В остальном порядок списания имущества по перечисленным основаниям не изменился. Балансодержатели имущества, а также негосударственные юридические лица, которым имущество передано по договору безвозмездного пользования, принимают решение о списании самостоятельно.

Также новой редакцией инструкции оптимизирован порядок принятия решений по списанию имущества и их согласования. В частности, в отношении имущества, переданного по договору безвозмездного пользования, вышестоящая организация вправе определить случаи, в которых решение о списании возможно будет принять только после согласования с ними.

Для коммунальных организаций города по решению госорганов и организаций, в подчинении которых они находятся, а при их отсутствии - по решению Мингорисполкома, предусмотрена возможность списания имущества без согласования с такими госорганами и организациями, Мингорисполкомом. То есть, для определенного вида имущества может быть предусмотрен упрощенный порядок его списания.

Как отметили в Госкомимуществе, новой редакцией инструкции предусмотрена возможность списания имущества, находящегося в собственности Минска, по иным основаниям, в том числе в связи с его физическим износом, а также прописан четкий порядок и компетенция на принятие соответствующих решений.

Решение вступило в силу после его официального опубликования.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Государственного комитета по имуществу.-0-