Изменились адреса подвоза воды пострадавшим от аварии на сетях районам Минска

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Telegram-канале "Минск. Официально" опубликована актуальная информация по подвозу воды в районы, которые пострадали в результате аварии на трубопроводе, сообщает БЕЛТА.

"Места расположения автоцистерн с питьевой водой в районах, пострадавших от вчерашней аварии на сетях водоснабжения, скорректированы", - сказано в сообщении.

Бочка с пр.Рокоссовского, 67, переехала на ул. Жуковского, 5/1.

Дополнительные машины с водой направлены на ул.Голодеда, 73, Асаналиева, 40.

Также остаются на прежних местах еще четыре автоцистерны: на ул.Прушинских, 10, 72, ул.Дроздовича, 2, ул.Плеханова, 40.-0-