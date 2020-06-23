Изменять ограничения скорости на МКАД в ближайшее время не планируется - ГАИ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменять скоростные ограничения на МКАД в ближайшее время не планируется. Об этом в эфире "Радио-Минск" рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, сообщает БЕЛТА.

Начальник столичной Госавтоинспекции отметил, что кольцевая была изучена. На отрезках, где была возможность и необходимость повысить максимальную скорость до 100 км/ч, это было сделано. "Поэтому в ближайшее время пока не планируем больше", - сказал Сергей Бабич.

Отвечая на вопросы слушателей, он напомнил, что в районе кольцевой расположены стационарные датчики контроля скорости. Мобильные используются на улицах города. Их располагают в местах, где после проведенного анализа установлена повышенная вероятность аварий. "В ночное время используем их активно. Перемещаем с точки на точку в целях превентивного контроля", - пояснил начальник УГАИ.

Сергей Бабич ответил и на вопрос о том, появится ли переход через проспект Победителей у ТЦ "Корона-Замок". По его словам, существующая система организации дорожного движения на данном участке вполне обеспечивает безопасность как пешеходов, так и транспортных средств: "Проспект Победителей отличается большой интенсивностью движения. А в районе улицы Саперов хороший подземный переход, который в полной мере обеспечивает безопасность пешеходов".

Одна из слушательниц поинтересовалась, нет ли у ГАИ планов того, сколько нарушителей нужно выявить за сутки, месяц и так далее. Глава столичной Госавтоинспекции ответил отрицательно: "Такой план у сотрудников Госавтоинспекции, могу даже смело за всю республику ответить, отсутствует. Мы работаем исключительно находя индивидуальный подход к каждому водителю, в том числе и нарушителю. Если требуется, применяем меру административного взыскания в виде штрафа. Если водитель не заслуживает такого, вполне можем ограничиться устным замечанием, что чаще всего и происходит".-0-