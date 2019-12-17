Известные белорусские спортсмены встретятся с детьми-инвалидами на областной спартакиаде в Воложине

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областная акция "Новогодняя спартакиада с чемпионами Минщины" пройдет сегодня на базе детско-юношеской спортивной школы Воложинского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Мероприятие начнется в 12.00. Праздник соберет около 50 детей-инвалидов со всего столичного региона. С ними встретятся заслуженные мастера спорта Игорь Фортунов, Людмила Волчек, Антонина Кошель. Приедут председатель федерации футбола Минской области Олег Чикун, директор баскетбольного клуба "Горизонт" Дмитрий Львович, а также официальная делегация Беларуси на летних Олимпийских играх в Пекине 2008 года.

Дети вместе с гостями нарядят елку спортивной атрибутикой, сыграют в "Веселых хоккеистов", соберут фразу "С Новым годом!", поучаствуют в других состязаниях. Помогут ребятам инструкторы-методисты в новогодних колпаках.

После прохождения всех испытаний состоится награждение юных участников медалями и грамотами.-0-