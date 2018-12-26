"Я могу ходить!": когда забота о детях исцеляет

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системная работа специалистов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и родителей помогла десяти детям в этом году снять инвалидность. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на мероприятии акции "Наши дети" в центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в уникальном учреждении. Ежегодно более тысячи деток проходят здесь бесплатно медико-социальную реабилитацию. За этот год десяти детям была снята инвалидность. Это большая победа и большой подарок нам всем, тем, кто занимается с этими детками. И, конечно, огромное счастье для родителей", - сказала Ирина Костевич.

Сегодня очередной курс реабилитации в центре проходят 145 ребят разных возрастов, в основном из регионов Беларуси - с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, которые вызывают нарушения опорно-двигательного аппарата. Для большинства детей это далеко не первый визит. Например, шестилетний Леша Носаль уже три года регулярно проходит курсы реабилитации, которые дали потрясающий результат. Если в три года мальчик впервые приехал в центр на коляске, то уже через год начал делать первые самостоятельные шаги. "Наш пример, наверное, показательный, - отметила мама Леши Екатерина. - В нашем случае комплекс процедур быстро оказал эффект. Если сначала у нас было желание просто научиться ходить, то теперь мы учимся ходить ровно, красиво". А в будущем, надеется мама, Леша и бегать будет, как все. Устремленность к этой мечте даже нашла отражение в новогоднем костюме - гоночной машинки. И мечты у Леши такие же, как у всех его сверстников: на Новый год в письме Деду Морозу мальчик заказал целый список подарков (всех даже вспомнить не смог), но примечателен пункт "набор бисера" - мальчик еще и плетением из стеклянных бусинок увлекается.

Успехами похвалился и папа шестилетней Маши из Молодечно Руслан Карчмит. "У дочки была парализована правая сторона. Ножку уже вылечили, ручкой тоже стали лучше двигать. Вовсю уже танцует. Все хорошо", - заключил папа. Чтобы на время прохождения курса девочка не чувствовала себя оторванной от родителей, они воспользовались возможностью сопровождаемой реабилитации (для этого есть родительские номера в гостинице), а на выходные вовсе забирали Машу домой.

Но и те дети, которые все 4-6 недель остаются в центре самостоятельно, постоянно окружены вниманием и заботой. "Здесь очень хорошая атмосфера, как дома. И это не показное. Все врачи, медсестры, остальные работники очень доброжелательны, абсолютно каждого ребенка знают по имени, а ведь их здесь много, - отметила мама пятилетней Вари Татьяна Сурикова. - База в центре тоже уникальная, один только интерактивный пол с играми чего стоит - дети от него в восторге. Или метод TOMATIS - специальный аппарат, который стимулирует работу головного мозга. Мы с Варей здесь второй раз, но уже видим эффект: выровнялась походка, улучшилась речь. И дочка даже стала более усидчивой, спокойной. Сейчас ходим на ЛФК, там есть мальчишка, который раньше даже сидеть не мог, а сейчас топает вовсю! От курса к курсу виден результат. Кто-то даже назовет это чудом".

По словам директора центра Людмилы Кондрашовой, новогодние праздники тоже оказывают лечебный эффект. Дети много занимаются творчеством - мастерят подарки и украшения на елку, разучивают стихи, песни и танцы. А под руководством заслуженной артистки Беларуси Ларисы Горцевой они даже подготовили для гостей музыкальное представление "Новогодний бал у Золушки". Помогали в этом ребята из хореографического ансамбля "Хорошки" и художественного коллектива "Шоколадная фабрика".

Ирина Костевич также перевоплотилась для праздника. В образе Снегурочки она вместе с ребятами водила хороводы вокруг елки, осыпала детей подарками и пожеланиями. "Пусть все ваши меты сбываются. Хочу, чтобы наши дети воспитывались в полных и счастливых семьях, были окружены любовью и заботой. Чтобы все ладилось в учебе, а рядом были верные друзья", - загадала общее на всех желание Снегурочка.-0-

Фото Максима Гучека