"Я нужна своей стране": национальный наблюдатель о роли каждого в конституционном референдуме

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С принятием обновленной Конституции в нашей стране будет лучше жить, и мы должны к этому обязательно стремиться. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала национальный наблюдатель от профсоюза на участке для голосования №12 в агрогородке Тетерино Круглянского района Оксана Дерунова.

"В этой электоральной кампании я принимаю участие как наблюдатель, - отметила Оксана Дерунова. - В первую очередь хотелось посмотреть на процесс изнутри: много разговоров идет, как проходят выборы. Хотелось лично убедиться, что все-таки люди идут добровольно и с открытой душой. Мы наблюдаем за процессом голосования. Людей идет много: идут семьями, много молодых людей. А детям особенно интересно - они очень любят бросать бюллетени в урну для голосования. Все зависит от родителя: ребенка нужно с детства приучать к социальной ответственности и электоральной активности. Все идет от семьи - и воспитание, и отношение".

По мнению наблюдателя, любой закон, который претерпевает какие-то изменения, меняется к лучшему: "Время сейчас не стоит на месте: меняются законы и все делается для человека. И это несмотря на все разговоры, которые ходят вокруг нашей страны. Мы сами меняемся, поэтому и закон должен меняться. Я уверена, что с принятием обновленной Конституции в нашей стране будет лучше жить, мы должны к этому стремиться обязательно. Тем более наши дети и внуки растут на этой земле. И у нас действительно все хорошо".

"Когда видишь, что происходит вокруг нас и нашей страны, то четко понимаешь, что это стабильность - у нас нет войны, - продолжила Оксана Дерунова. - Это самое важно, что мы живем в мирное время. Мы отправляем детей в школу и не боимся, что они могут не вернуться домой и не накроют их какие-то военные действия. Конечно, у каждого человека есть возможность уехать, никто никого не держит. Сегодня каждому дается зеленый свет, и время выбора настало. А какой ты его сделаешь, зависит только от тебя. Только я знаю одно, что нужна своей стране. Я получила здесь образование, работаю - у меня уже 30 лет стажа, здесь родились мои дети и внуки".

Сын женщины вместе со своей семьей живет в столице, работает на Минском тракторном заводе. Когда в 2020 году начинались все волнения, он очень много говорил с матерью на эту тему. "Конечно, молодое поколение совсем другое, чем наше: мы воспитаны на пионерских галстуках и комсомоле, - вспоминает наблюдатель. - Я была октябренком, пионером, комсомолкой. Я была тимуровцем - вторник святой день, надо обязательно посетить бабушку, за которой мы ухаживали. Для меня не пойти к ней было преступлением. Наших детей, возможно, мы где-то упускали за отсутствием времени".

Когда вопросы коснулись событий после выборов, мать и сын пришли к одному: как в любви, так и в государстве - предал один раз, возврата и веры тебе уже не будет никогда. "Какая потом будет разница - предаешь ты страну или любимого человека. Вранье и подлость не прощается никогда. Яркий пример - Казахстан. Для чего молодые люди это все делали - грабили, разворовывали, убивали? Для чего разбивали машины скорой помощи - чтобы к твоему ребенку они не доехали? А ведь она действительно могла не доехать в нужный момент. Если бы эту молодежь сейчас на войну - они бы никогда ее не выиграли: развернулись и бежали бы обратно. А как наши предки, которые ложились на амбразуру и закрывали грудью своих товарищей. Ведь именно благодаря им мы сейчас живем. И что, все это мы сегодня перестали ценить?! Не видим и не понимаем, а потом за что-то боремся", - эмоционально сказала Оксана Дерунова.

Именно поэтому женщина всегда ходит на выборы несмотря ни на что. "Это мой голос, моя страна, в которой я живу. И от меня тоже зависит, какая она будет - и страна, и жизнь в этой стране", - уверена она.-0-