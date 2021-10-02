Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 2 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:41 Скейт-парк открыли в Ветке Регионы
15:38 "Я смотрел на их фото и испытывал гордость": уроженцы Заречья создали мемориал в честь погибших в войну односельчан Регионы
15:36 Спасатели деблокировали водителя легковушки в Буда-Кошелевском районе Происшествия
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1338 Общество
15:12 Премьера балета "Конек-Горбунок" пройдет на сцене Большого театра 30 и 31 октября Афиша
14:44 Три именных самосвала БЕЛАЗ пополнили автопарк Ковдорского ГОКа Экономика
14:31 Правительство урегулировало вопросы отчуждения жилых домов и работы с пустующими домами Общество
14:28 В НОК чемпионы и призеры по велоспорту поздравили с юбилеем именитого тренера Леонида Корбута Спорт
14:14 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 870 фур Общество
14:10 БРСМ и молодежное крыло БСЖ дали старт профилактической акции "Привит от COVID" Общество
13:55 Захарова: CNN уверовало в свою исключительность, что совсем потеряло чутье Общество
13:45 РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19 Регионы
13:38 Во Франции в условиях пандемии возникла сильная нехватка донорской крови В мире
13:30 Военно-патриотический клуб "Рысь" открылся на базе войсковой части 3214 в Минске Регионы
13:09 Международная федерация лыжного спорта изменила правила в новом сезоне Спорт
13:01 Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали Общество
12:52 Грузинский рынок заинтересован в белорусской сельхозтехнике Экономика
12:43 Молодежный театр эстрады отметил День учителя концертной программой Культура
12:32 В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых Экономика
12:30 Это мы еще посмотрим! Топ-5 самых ожидаемых премьер октября Афиша
12:20 В ОАЭ при падении самолета санитарной авиации погибли 4 человека В мире
12:14 На Могилевском металлургическом заводе горел цех технической дроби Происшествия
12:01 Новый резидент "Великого камня" будет вести разработки в сфере электрооборудования для транспорта Экономика
11:54 В России выявили 25 219 случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
11:46 Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Фиджи В мире
11:39 Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия Общество
11:37 До +19°С ожидается по юго-западу Беларуси 3 октября Общество
11:28 Партию дверной фурнитуры по заниженной в 2 раза стоимости пытались ввезти в Беларусь Происшествия
11:25 В Борисовском районе сгорел комбайн Происшествия
11:13 "Белтехосмотр" в сентябре выдал более 81,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении Общество
Все новости
Все новости
Регионы
02 октября 2021, 15:38

"Я смотрел на их фото и испытывал гордость": уроженцы Заречья создали мемориал в честь погибших в войну односельчан

Память о родных местах

В 2018 году уроженцы деревни Заречье Пружанского района создали мемориальный сквер с аллеей из памятников в честь погибших на полях Великой Отечественной войны односельчан. Спустя два года здесь увековечили память тех, кто вернулся с фронта домой. Однако на этом инициативные зареченцы останавливаться не собираются. Мы узнали, что ими движет, сколько средств они уже вложили и почему для них создание мемориала стало делом жизни.

Сейчас в Заречье живет всего три человека, хотя раньше было более 100 жилых дворов. Видя, что происходит с малой родиной, и понимая, что ее никак не спасти, брестский предприниматель Михаил Куц твердо решил: необходимо каким-то образом увековечить память о своих земляках и самом населенном пункте.

- Даже когда в деревне было 20-30 человек, казалось, она будет жить вечно. Но шли годы, людей становилось все меньше, и пришло понимание, что Заречье ждет участь населенных пунктов, которые уже исчезли с карты, - объясняет Михаил Михайлович.

Первым делом он решил создать мемориал в честь погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан:

- Еще когда был детсадовцем, нас водили в красный уголок в школе, где висели их портретные фотографии. Я смотрел на каждого и испытывал гордость. Для меня они все - герои. Поэтому хочется, чтобы память о земляках не канула в Лету.

Своими соображениями Михаил Куц поделился с другим уроженцем Заречья - Георгием Шведом. Вместе они решали, где бы разместить фотографии. Георгий Ярославович предлагал установить стенд с ними в церкви, а Михаил Михайлович - создать аллею рядом с кладбищем.

- Однако после того, как появилась уверенность в финансах и я понял, что смогу все реализовать, предложил сделать сквер в центре деревне наподобие мемориала воинам-интернационалистам в Пружанах. Георгий Ярославович поддержал, и мы начали создавать ячейку инициативных людей - уроженцев Заречья, которые бы этим всем занимались, - дополняет предприниматель.

Так к созданию мемориала присоединился начальник Пружанского ДРСУ №40 Александр Суббота. Он уверяет, что долго над предложением земляков не раздумывал.

- Идея-то хорошая, нужная, даже где-то и запоздалая, - считает он.

В итоге Михаил Куц возглавил общее руководство над проектом, строительные работы поручили Александру Субботе, а организацией на месте занимался Георгий Швед.

- Заручились поддержкой председателя сельсовета и директора ОАО "Великосельское-Агро". Они нам помогли привести территорию в порядок: скосили весь бурьян, выкорчевали деревья. Дальше уже мы уроженцами деревни, обычно около 10-15 человек, собирались по выходным и занимались земляными работами: снимали чернозем, проводили озеленение. Михаил Михайлович посадил несколько туй. Все остальные строительные работы, например, по укладке плитки и установке памятников, делали специалисты, - рассказывает Александр Васильевич.

После того как аллея, посвященная 27 погибшим фронтовикам, была готова, Михаилу Куцу пришла мысль увековечить память и о самой деревне:

- Председатель хозяйства привез нам огромный камень весом 10,5 т, который до этого лежал на поле. На этом валуне мы написали, что здесь находится Заречье, чтобы даже после сноса все знали, что в свое время на этом месте жили люди, которые восстанавливали после войны деревню и страну.

Затем заложили аллею с памятниками в честь заречан, прошедших через бои ВОВ. На все работы, уверяет Михаил Куц, потратили около Br75 тыс.:

- Денег у людей мы практически не просили. Только те, чьим родственникам установлены памятники, потратились на портреты. Остальное финансирование возведения мемориала я взял на себя.

Сейчас в планах у Михаила Михайловича создать третью аллею памятников в честь односельчан, которые были вывезены на работу в Германию, - это примерно 10 человек. Также у предпринимателя была идея увековечить память всех рожденных в Заречье. Однако она оказалась неосуществимой, ведь точные списки составить невозможно.

- Поэтому собираемся сделать новую аллею со знаком, где будет описана история родной деревни, кто и когда занимался созданием данного мемориала. Это память о наших родителях, проживших всю жизнь здесь. Чтобы, когда нас не будет, потомки смотрели на аллею и помнили о своих корнях, - объясняет Михаил Куц.

Каждый год 9 Мая у мемориального сквера собираются уроженцы и жители Заречья, чтобы возложить венки к памятникам героев.

Вадим БАННЫЙ, газета "7 Дней"

фото Павел ОРЛОВСКИЙ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Пружаны
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Скейт-парк открыли в Ветке
РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19
Военно-патриотический клуб "Рысь" открылся на базе войсковой части 3214 в Минске
Фото из архива Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на пяти участках
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах
Фото из архива На минских предприятиях ГАИ выносит наказания нарушителям в кругу их коллег
Главное
Александр Лукашенко и Мэтью Чанс CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз
Лукашенко о борьбе с COVID-19: я в это больше погружен, чем все руководители на Западе вместе взятые
"Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете
В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых
Топ-новости
Лукашенко журналисту CNN: могу вам лично и любой стране гарантировать безопасность полетов над Беларусью
Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии
"Вы врете, Мэтью". Лукашенко ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси
Правительство урегулировало вопросы отчуждения жилых домов и работы с пустующими домами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1338
Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали
Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия
БРСМ и молодежное крыло БСЖ дали старт профилактической акции "Привит от COVID"
Грузинский рынок заинтересован в белорусской сельхозтехнике
"Белтехосмотр" в сентябре выдал более 81,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
Военно-патриотический клуб "Рысь" открылся на базе войсковой части 3214 в Минске
РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19
"Выпускники звонят за советами, вплоть до выбора невесты". Как учителя находят общий язык с учениками
Петришенко: в Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества
Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.