"Я смотрел на их фото и испытывал гордость": уроженцы Заречья создали мемориал в честь погибших в войну односельчан

Память о родных местах

В 2018 году уроженцы деревни Заречье Пружанского района создали мемориальный сквер с аллеей из памятников в честь погибших на полях Великой Отечественной войны односельчан. Спустя два года здесь увековечили память тех, кто вернулся с фронта домой. Однако на этом инициативные зареченцы останавливаться не собираются. Мы узнали, что ими движет, сколько средств они уже вложили и почему для них создание мемориала стало делом жизни.

Сейчас в Заречье живет всего три человека, хотя раньше было более 100 жилых дворов. Видя, что происходит с малой родиной, и понимая, что ее никак не спасти, брестский предприниматель Михаил Куц твердо решил: необходимо каким-то образом увековечить память о своих земляках и самом населенном пункте.

- Даже когда в деревне было 20-30 человек, казалось, она будет жить вечно. Но шли годы, людей становилось все меньше, и пришло понимание, что Заречье ждет участь населенных пунктов, которые уже исчезли с карты, - объясняет Михаил Михайлович.

Первым делом он решил создать мемориал в честь погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан:

- Еще когда был детсадовцем, нас водили в красный уголок в школе, где висели их портретные фотографии. Я смотрел на каждого и испытывал гордость. Для меня они все - герои. Поэтому хочется, чтобы память о земляках не канула в Лету.

Своими соображениями Михаил Куц поделился с другим уроженцем Заречья - Георгием Шведом. Вместе они решали, где бы разместить фотографии. Георгий Ярославович предлагал установить стенд с ними в церкви, а Михаил Михайлович - создать аллею рядом с кладбищем.

- Однако после того, как появилась уверенность в финансах и я понял, что смогу все реализовать, предложил сделать сквер в центре деревне наподобие мемориала воинам-интернационалистам в Пружанах. Георгий Ярославович поддержал, и мы начали создавать ячейку инициативных людей - уроженцев Заречья, которые бы этим всем занимались, - дополняет предприниматель.

Так к созданию мемориала присоединился начальник Пружанского ДРСУ №40 Александр Суббота. Он уверяет, что долго над предложением земляков не раздумывал.

- Идея-то хорошая, нужная, даже где-то и запоздалая, - считает он.

В итоге Михаил Куц возглавил общее руководство над проектом, строительные работы поручили Александру Субботе, а организацией на месте занимался Георгий Швед.

- Заручились поддержкой председателя сельсовета и директора ОАО "Великосельское-Агро". Они нам помогли привести территорию в порядок: скосили весь бурьян, выкорчевали деревья. Дальше уже мы уроженцами деревни, обычно около 10-15 человек, собирались по выходным и занимались земляными работами: снимали чернозем, проводили озеленение. Михаил Михайлович посадил несколько туй. Все остальные строительные работы, например, по укладке плитки и установке памятников, делали специалисты, - рассказывает Александр Васильевич.

После того как аллея, посвященная 27 погибшим фронтовикам, была готова, Михаилу Куцу пришла мысль увековечить память и о самой деревне:

- Председатель хозяйства привез нам огромный камень весом 10,5 т, который до этого лежал на поле. На этом валуне мы написали, что здесь находится Заречье, чтобы даже после сноса все знали, что в свое время на этом месте жили люди, которые восстанавливали после войны деревню и страну.

Затем заложили аллею с памятниками в честь заречан, прошедших через бои ВОВ. На все работы, уверяет Михаил Куц, потратили около Br75 тыс.:

- Денег у людей мы практически не просили. Только те, чьим родственникам установлены памятники, потратились на портреты. Остальное финансирование возведения мемориала я взял на себя.

Сейчас в планах у Михаила Михайловича создать третью аллею памятников в честь односельчан, которые были вывезены на работу в Германию, - это примерно 10 человек. Также у предпринимателя была идея увековечить память всех рожденных в Заречье. Однако она оказалась неосуществимой, ведь точные списки составить невозможно.

- Поэтому собираемся сделать новую аллею со знаком, где будет описана история родной деревни, кто и когда занимался созданием данного мемориала. Это память о наших родителях, проживших всю жизнь здесь. Чтобы, когда нас не будет, потомки смотрели на аллею и помнили о своих корнях, - объясняет Михаил Куц.

Каждый год 9 Мая у мемориального сквера собираются уроженцы и жители Заречья, чтобы возложить венки к памятникам героев.

Вадим БАННЫЙ, газета "7 Дней"

фото Павел ОРЛОВСКИЙ.-0-