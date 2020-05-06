Яблоневые сады в Поставском районе выкупил бизнесмен из Франции

6 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе яблоневые сады общей площадью 27 га, принадлежащие ОАО "Поставский райагросервис", проданы по результатам аукциона бизнесмену из Франции более чем за Br4,3 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Андрей Короленок.

По решению экономического суда Витебской области в ноябре 2019 года Поставский райагросервис признан банкротом и ликвидируется. Многолетние плодовые насаждения включены в комплекс имущества предприятия, за счет распродажи которого антикризисный управляющий рассчитывается с кредиторами. Всего в состав лота были включены три сада, расположенные в окрестностях горпоселка Воропаево площадью 10 га, а также деревень Борейши (6 га) и Косовщина (11 га). Участки удалены друг от друга на расстоянии от 7 до 15 км. Сады закладывались в послевоенный период (конец 1940-х - начало 1950-х годов). В последние годы за деревьями никто не ухаживал.

Интерес к садам проявил бизнесмен из Франции Морис Понтье, имеющий вид на жительство в Беларуси. По словам антикризисного управляющего, новый собственник готов возродить садоводство на этих землях, а часть площадей задействовать под разведение других культур, в частности предполагается разбить клубничные плантации. Развивать бизнес планируется при поддержке компаньонов с берегов Ла-Манша. Французский бизнесмен более 20 лет проживает в Беларуси, интересуется историей и занимается исследованием неизвестных страниц биографии президента Франции Шарля де Голля, связанных с Беларусью. Например, когда в период Первой мировой войны знаменитый генерал бежал из немецкого лагеря для военнопленных в районе белорусского Щучина.

По словам Андрея Короленка, вырученные на аукционе средства пойдут на погашение внеочередных платежей и расчеты с кредиторами третьей очереди. Всего в реестр требований кредиторов включены долги на общую сумму около 6,5 млн. За период ликвидационного производства удалось полностью погасить долги перед кредиторами второй очереди за счет распродажи наиболее ликвидных объектов недвижимости производственного и административного назначения. На балансе райагросервиса остаются две фермы и около 300 голов крупного рогатого скота. Животных кормят за счет соседних хозяйств, которым постепенно распродается стадо в счет погашения долгов.

ОАО "Поставский райагросервис" специализировалось на агрохимическом обслуживании сельхозпредприятий, а также занималось мясо-молочным производством, выращиванием зерновых и рапса. Более 99,6% акций ОАО находится в коммунальной собственности Поставского района.-0-