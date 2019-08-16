Ядра от средневековых осадных машин найдены в Старом замке в Гродно

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжается реконструкция Старого замка. Практически каждый день он приоткрывает новые тайны. Недавно у крепостной стены на глубине в несколько метров археологи обнаружили остатки сгоревшего здания, предположительно, XIV века, а также два каменных ядра от тяжелых осадных машин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ядра на замке находили и раньше как польские археологи в первой половине прошлого века, так и советские, и белорусские специалисты. Однако наша находка важна тем, что ядра были обнаружены, как мы говорим, в контексте - в разрушенном доме. Вероятней всего, город и был сожжен во время осады", - рассказал старший научный сотрудник отдела археологии Гродненского государственного историко-археологического музея Александр Хацько. Ядра внушительные: диаметр каждого свыше тридцати сантиметров, вес несколько десятков килограммов.

Вполне возможно, что находки помогут пролить свет на конкретный эпизод в истории гражданской войны в Великом княжестве Литовском в конце XIV века. Борьбу за власть вели двоюродные братья Ягайло и Витовт. В 1390 году войска Ягайло осадили Гродно. Известно, что они использовали самые современные на то время тяжелые осадные орудия. Скорее всего, ядра, найденные в замке, попали в дом при обстреле. После долгой осады замок был взят и сожжен. На территории средневековой постройки были обнаружены также предметы быта, торговая пломба XIV века и боевой средневековый топор.

Всего за два года раскопок на территории Старого замка найдено свыше 3 тыс. артефактов. Среди них не только предметы быта, например, гвозди, наконечники стрел, пуговицы, но и драгоценные украшения и даже средневековые шахматные фигуры, фрагмент игровой доски. Обнаружены здания, мостовая XII-XIV веков.

Реконструкция Старого замка в Гродно началась в 2017 году. Работы ведутся по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия в том виде, каким он был во времена Стефана Батория.

В управлении культуры Гродненского облисполкома сообщили, что в этом году планируется выполнить общестроительные работы первой очереди на въездной браме, мерной избе, каменице и средней башне. Разрабатываются интерьеры алебастрового зала, королевской бани. Как ожидается, работы на первой очереди реконструкции будут завершены в 2020 году. В ближайших планах - начать проектирование второй очереди реконструкции замка.-0-

Фото Леонида Щеглова