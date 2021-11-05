Якимов: акцент нынешнего инвестфорума "Мельница успеха" сделан на юго-востоке Могилевской области

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акцент международного инвестиционного форума "Мельница успеха" в этом году сделан на развитии юго-восточного региона Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов.

"В этом году главный акцент на международном форуме сделан на презентации потенциала юго-восточного региона Могилевской области. Для всех инвесторов в Беларуси действуют одинаковые льготы. Юго-восточная часть нашей области выделяется на общем фоне: здесь особые льготы. Было разработано порядка 40 инвестиционных предложений для данной местности. И мы ожидаем инвесторов, которые придут сюда. Это даст серьезный импульс для развития как юго-восточного региона, так и всей Могилевской области", - подчеркнул Евгений Якимов.

Среди участников инвестфорума - представители дипломатических организаций, республиканских органов государственного управления, зарубежных официальных и деловых кругов, банков, БелТПП, свободных экономических зон, руководители предприятий и организаций.

В форуме примут участие порядка 60 делегатов из России, Таджикистана, Казахстана, Турции, Пакистана, Индии и Бразилии. "В этом году достаточно сложно проводить большие мероприятия. На форуме соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, для всех участников подготовили персональные санитайзеры, в свободном доступе маски. Мы ожидаем, что форум соберет более 550 человек", - рассказал директор агентства.

Перед форумом в холле Дворца культуры области организовали выставку-презентацию организаций и предприятий региона, которые стали партнерами экономического мероприятия. По словам Евгения Якимова, экспозиция объединила порядка 40 участников из области.

Во время форума будут работать тематические секции, пройдет пленарное заседание. Транслироваться встреча будет в том числе и онлайн. Как отметили организаторы, это поможет присоединиться к форуму тем, кто из-за обстоятельств не смог приехать в Могилев.

Организут "Мельницу успеха" Могилевский облисполком и агентство регионального развития.-0-